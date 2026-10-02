"الموارد البشرية والتوطين" تُحذر من عروض العمل الوهمية

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من عروض العمل الوهمية، ودعت الباحثين عن عمل، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها، إلى عدم البدء بأي إجراءات قبل التأكد من صحة عرض العمل.

وأكدت الوزارة أن على صاحب العمل استخدام نموذج عرض العمل المعتمد من الوزارة، والذي يحمل رقماً متسلسلاً (باركود)، يتيح لك التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التطبيق الذكي، أو مركز الاتصال 600590000.