خالد بن محمد يطلع على المرافق الترفيهية للواجهة البحرية «ياس باي»

المصدر: أبوظبي ■ وام

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الواجهة البحرية «ياس باي» في جزيرة ياس، حيث اطلع سموّه على أحدث المرافق الترفيهية والسياحية للمشروع الجديد.

ويُعزّز مشروع «الواجهة البحرية» مرافق جزيرة ياس ويُشكل إضافة نوعية جديدة للخيارات المتاحة، وتشمل الواجهة ممشى بطول ثلاثة كيلومترات وفندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» (فندق 5 نجوم بطاقة استيعابية تصل إلى 545 غرفة) والاتحاد أرينا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم ومرافق ترفيهية عالمية المستوى.

وتم افتتاح الواجهة البحرية «ياس باي» رسمياً أمام الجمهور بتاريخ 1 ديسمبر 2021، تزامناً مع مجموعة أخرى من الفعاليات الكبرى المنتظرة ومن أبرزها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 أبوظبي 2021 في حلبة مرسى ياس، وبطولة العالم للسباحة «فينا» في الاتحاد أرينا، وموسم الأعياد في جزيرة ياس والاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وتعدّ هذه «الواجهة البحرية» الجديدة في أبوظبي جزءاً أساسياً من استثمارات شركة «ميرال» بقيمة أربعة مليارات درهم لتطوير مشروع «ياس باي» والذي تصل قيمته إلى 12 مليار درهم.وتُقدّم «الواجهة البحرية» لزوارها المزيد من الخيارات والتجارب الترفيهية، فبالإضافة إلى هذه الوجهة الجديدة، يشمل مشروع «ياس باي» منطقة «ريزيدنسز في ياس باي»، و«المنطقة الإبداعية - ياس» التابعة لهيئة المنطقة الإعلامية twofour54.. وبعد إتمام مشروع «ياس باي»، يُتوقع أن يُصبح مقراً لإقامة أكثر من 15 ألف شخص، ويجذب شركات كبرى تستقطب أكثر من 10 آلاف من المهنيين ورجال الأعمال.

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