استعرض باحثون وطلبة من جامعات ومعاهد عالمية، خلال معرض «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» في «أسبوع دبي للمستقبل 2026» نحو 100 مشروع من جامعات ومؤسسات أكاديمية في أكثر من 120 دولة، تتنوّع ابتكاراتها بين تطوير وسائل جديدة للعلاج والوقاية، وتحسين أدوات التشخيص، وتوفير حلول طبية أكثر سهولة واستدامة، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو الانتقال بالرعاية الصحية من الاستجابة للمرض بعد وقوعه إلى فهم المؤشرات التي قد تسبق تطوره.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة في المعرض، أبرز هذه الابتكارات، بينها مشروع يحوّل سائل قشور الكاجو إلى مكونات يمكن استخدامها في أنظمة الجسيمات النانوية لخفض كُلفة إنتاج اللقاحات والأدوية الجينية، ولصقة أسبوعية للعلاج الهرموني خلال سن اليأس لدى النساء، وجهاز تبريد يُرتدى حول الرقبة للحد من الإجهاد الحراري للعمال، ونظام ضغط آلي للسيطرة على النزيف الحاد، إضافة إلى جهاز قابل للارتداء يحلل العرق ومؤشرات حيوية للتنبؤ بقدرة المرضى على تحمل الإجهاد والتعافي منه، ومشروع لتحسين دقة تقدير العمر البيولوجي وجعل نتائجه أكثر موثوقية وإنصافاً لمختلف الفئات.

وتفصيلاً، استعرض معرض «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، ضمن منصة التجارب والابتكارات في «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، نحو 100 مشروع مبتكر اختيرت من بين آلاف المشاركات المقدمة من جامعات ومؤسسات أكاديمية في أكثر من 120 دولة، وتتنوّع ابتكاراتها بين تطوير وسائل جديدة للعلاج والوقاية، وتحسين أدوات التشخيص، وتوفير حلول طبية أكثر سهولة واستدامة، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو الانتقال بالرعاية الصحية من الاستجابة للمرض بعد وقوعه إلى فهم المؤشرات التي قد تسبق تطوره، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الابتكار والبحث العلمي، ومنصة تجمع العقول والخبرات من مختلف أنحاء العالم لتطوير حلول مستقبلية تسهم في تحسين حياة الإنسان وخدمة البشرية.

أدوية جينية

وقدّم باحثون من جامعة «ويتواترسراند» في جنوب إفريقيا مشروع غرين ليبيدز (Green Lipids)، حيث يعالج تحدياً مهماً يواجه صناعة اللقاحات والعلاجات الجينية الحديثة، والمتمثل في ارتفاع كلفة الدهون المتخصصة المستخدمة لنقل الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) إلى الخلايا.

ويعتمد المشروع على تحويل سائل قشور الكاجو إلى دهون حيوية يمكن استخدامها ضمن أنظمة الجسيمات النانوية الحالية. وأظهرت الدراسات المخبرية والتجارب الأولية نتائج مشابهة للبدائل التجارية المستخدمة حالياً، وتكمن أهمية المشروع في قدرته على خفض كلفة إنتاج اللقاحات والأدوية الجينية وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، بما قد يسهم في توسيع الوصول إلى العلاجات المتقدمة في الدول النامية والأسواق التي تعاني محدودية الوصول إلى التقنيات الدوائية الحديثة.

إنقاذ المصابين

وشملت الابتكارات مشروع «ستاسيس» (STASYS)، الذي طوره باحثون من جامعة «توركو» في فنلندا، للتعامل مع النزيف الحاد، الذي يُعد أحد أكثر أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها في حالات الطوارئ والإصابات الخطيرة، إذ تعتمد فرص النجاة في كثير من الحالات على سرعة السيطرة على النزيف قبل وصول المصاب إلى المستشفى.

وصُمم الجهاز للالتفاف حول الذراع أو الساق المصابة، وتطبيق ضغط دائري قابل للتعديل، مع نظام مدمج لمراقبة الضغط وتنظيمه بصورة مستمرة. ويتكوّن من وحدة تحكم قابلة لإعادة الاستخدام، وجزء مخصص للتلامس مع الجرح يمكن استبداله لأسباب صحية، كما روعي في تصميمه التوافق مع إجراءات الإسعاف الميداني البسيطة، بما يتيح استخدامه من قبل فرق الاستجابة أو المدنيين المدربين.

جهاز الحرارة

وقدّم باحثون من جامعة «بنسلفانيا» الأميركية مشروع «ميكسار فيبور» (Mexar Vapor)، الذي يستهدف الحدّ من مخاطر الإجهاد الحراري في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويتكوّن النظام من جهاز تبريد نشط يُرتدى حول الرقبة، ويعمل على خفض درجة حرارة الجلد وتقليل الإجهاد الحراري أثناء أداء الأعمال الشاقة، كما يتضمن نظام مراقبة يوفر تنبيهات فورية حول مستويات التعرض للحرارة، ويسمح لجهات العمل بمتابعة سلامة العاملين في الوقت الحقيقي. وخضع الابتكار للاختبار مع عمال إنشاءات يعملون في ظروف حارة ورطبة، وأظهر إمكانات واعدة في الحدّ من مخاطر الإجهاد الحراري وتعزيز السلامة والإنتاجية في مواقع العمل.

وفي مجال صحة المرأة، طور باحثون من جامعة «إلينوي» في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة مشروع «مينوباتش» (MenoPatch)، الذي يستهدف النساء اللواتي يعانين أعراض مرحلة سن اليأس، وما قد يصاحبها من تأثيرات في الصحة وجودة الحياة والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وتعتمد التقنية على لصقة حيوية قابلة للتحلل تُستخدم مرة واحدة أسبوعياً، وتوفر جرعات مخصصة من هرمونات متعددة عبر خزان هلامي دقيق. وإذا أثبتت الاختبارات المستقبلية مستويات السلامة والفاعلية المطلوبة، فقد تسهم في تبسيط العلاج الهرموني وتحسين الالتزام به، إلى جانب تقليل النفايات الناتجة عن الاستبدال المتكرر للمنتجات الطبية التقليدية.

التنبؤ بالتعافي

وفي اتجاه نحو تطوير أدوات تساعد الأطباء على توقع المضاعفات قبل وقوعها، طوّر باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ مشروع «إيج رِزِست» (Age Resist)، لمعالجة صعوبة التنبؤ بقدرة المرضى على تحمل الإجهاد البدني والتعافي منه، خصوصاً قبل العمليات الجراحية أو بعدها.

ويعتمد المشروع على جهاز قابل للارتداء يجمع بيانات من العرق ومؤشرات حيوية أخرى لرسم صورة أكثر دقة عن الحالة الفسيولوجية للجسم، ثم يحللها باستخدام تقنيات تعلم الآلة التي تدرس التغيرات المستمرة في المؤشرات الحيوية وتقدّر قدرة الجسم على التحمل والتعافي. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات الأطباء في تحديد المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات، وتخصيص خطط العلاج والرعاية وفق احتياجات كل مريض، والتنبؤ بمسار التعافي قبل بدء التدخل الطبي.

العمر البيولوجي

وفي مجال الشيخوخة وصحة الإنسان، قدمت الباحثة زهرة عظيم من جامعة «أكسفورد» في المملكة المتحدة مشروع «بيو إيج أو إس» (Bio Age OS)، الذي يستهدف تحسين دقة تقديرات العمر البيولوجي وزيادة موثوقيتها لدى فئات قد لا تكون ممثلة بصورة كافية في النماذج الحالية، مثل النساء الحوامل وبعض المجموعات السكانية المختلفة.

ويعمل المشروع من خلال إضافة طبقة ذكية لإعادة معايرة النماذج المستخدمة حالياً، بحيث تحدد الأنماط المرتبطة بكل فئة سكانية وتصحح النتائج باستخدام أساليب إحصائية واضحة وقابلة للتفسير. كما يتيح التطبيق الإلكتروني والواجهة البرمجية للمشروع عرض درجة عدم اليقين في النتائج، بما يمنح الباحثين والأطباء فهماً أكثر دقة للمعطيات، ويسهم في جعل أبحاث الشيخوخة والتجارب السريرية أكثر إنصافاً وشمولية.

الكشف عن المرض

ومن المشاريع التي تركّز على التشخيص المبكر، مشروع «أوريڤا» (Oriva)، الذي يستهدف نقل التشخيص من مرحلة اكتشاف المرض بعد ظهوره إلى رصد المؤشرات الحيوية المبكرة التي تسبق تطوره، في توجه يعكس أهمية التحليل الدقيق للبيانات البيولوجية في تحسين النتائج العلاجية وتقليل كُلفة الرعاية الصحية.

• 100 مشروع من جامعات ومؤسسات أكاديمية من 120 دولة، تتنوّع ابتكاراتها بين تطوير وسائل جديدة للعلاج والوقاية.

• مشروع يحوّل سائل قشور الكاجو إلى مكونات يمكن استخدامها في أنظمة الجسيمات النانوية لخفض كُلفة إنتاج اللقاحات والأدوية الجينية.