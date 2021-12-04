جزيرة ياس تتألق احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفلت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، مع عرض استثنائي ومميز للألعاب النارية، ضم ثلاثة عروض للألعاب النارية، شهدتها وستشهدها الجزيرة على مدار ثلاثة أيام، وذلك على الواجهة البحرية لـ«ياس باي»، لتكون بذلك جزيرة ياس الوجهة المفضّلة للحياة الليلية في أبوظبي.

وفي إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، تنظّم جزيرة ياس سلسلة من الفعاليات والعروض الاستثنائية، بما في ذلك العروض الحية للرقص مع الأضواء، وحفلات الـ«دي جي»، والدمى العملاقة، والعديد من عروض الترفيه المتجولة، وغيرها من الفعاليات المسلية، وذلك من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 11:00 مساءً كل يوم من الأول إلى الرابع من ديسمبر، في «ياس باي»، حيث تمثل الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي الخمسين أول احتفالية بحضور شخصي منذ بداية الجائحة، مع التأكيد على اتخاذ كل التدابير الاحترازية، لضمان سلامة الحضور.

الجدير بالذكر أن جزيرة ياس ستشهد باقة من الأنشطة الترفيهية على مدى شهر ديسمبر.

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