عروض ألعاب نارية وإسقاط ضوئي في دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ■ وام

تقدّم إمارة دبي لسكانها وزوارها مجموعة من عروض الألعاب النارية والإسقاط الضوئي، على عدد من أشهر معالم المدينة، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

وستتزين سماء المدينة بهذه العروض، حيث تضاء كل من وجهة «ذي بوينت» وفندق «أتلانتس النخلة» يومَي الثاني والثالث من ديسمبر، من خلال عرض مذهل للألعاب النارية في الساعة الثامنة مساء.

وتحتضن «بلوواترز» - التي أصبحت واحدة من أكثر وجهات دبي جذباً للزوار، لاسيما منذ إطلاق عجلة «عين دبي» أكبر عجلة ترفيهية في العالم - عرضاً للألعاب النارية يوم الثاني من ديسمبر في الساعة 8:30 مساء.

وتستضيف «فعالية كانتين الشاطئ» برعاية «اتصالات»، المقامة على شاطئ جميرا خلف «سنست مول»، عرضاً مذهلاً للألعاب النارية يوم الثاني من ديسمبر في الساعة التاسعة مساء، إلى جانب مجموعة من خيارات الطعام والأنشطة الترفيهية.

وتحتضن «لامير»، إحدى أكثر الوجهات الشتوية شهرة على مستوى دبي، عرضاً رائعاً للألعاب النارية يوم الثالث من ديسمبر في الساعة 8:30 مساء.

كما يستضيف «برج العرب» مجموعة من عروض الألعاب النارية يوم الثالث من ديسمبر في الساعة التاسعة مساء، فيما سيضاء «برواز دبي» وفندق «برج العرب» و«برج خليفة» و«عين دبي» بألوان علم الإمارات، من خلال تقنية الإسقاط الضوئي يومي الثاني والثالث من ديسمبر من الساعة السابعة إلى 11 مساء.

• «برواز دبي» و«برج العرب» و«برج خليفة» و«عين دبي» ستضاء بألوان علم الإمارات من خلال تقنية الإسقاط الضوئي.

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