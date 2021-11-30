تعديل أوقات منع حركة مرور الشاحنات وحافلات نقل العمال في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال (50 عامل فأكثر) الالتزام بقرار منع الحركة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع ) خلال عيد الاتحاد الخمسين للدولة اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر ولغاية الساعة الواحدة فجراً من يوم السبت 4 ديسمبر2021 ويستثنى من قرار المنع مركبات الدعم اللوجستي ومركبات شركات النظافة العامة.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع عيد الاتحاد الخمسين تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.

وحثت السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news