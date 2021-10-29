12 ورشة عمل لخبراء التواصل الاجتماعي بـ «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تقدم الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 3-13 نوفمبر المقبل، برنامجاً متكاملاً حول وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، يتضمن 12 ورشة عمل متاحة لجميع الفئات العمرية.

وتتناول ورش العمل أساسيات إنشاء محتوى جذاب، وأساليب التسويق الإلكتروني الفعالة، بالإضافة إلى طرق تطوير أنظمة المنازل الذكية، ويمكن للجمهور حضور الورش مجاناً، ضمن محطة وسائل التواصل الاجتماعي في المعرض.

ويتضمن برنامج المعرض، ورشة عمل بعنوان «10 أسرار في الكتابة التسويقيّة لجذب العملاء إلى شركتك في ثوان»، وورشة «أساليب تسويقية فعالة في علم النفس تساعدك على التأثير في جمهورك وعملائك»، يقدمهما خبير التسويق والإعلانات المتحدث الإماراتي أحمد الخواجة؛ فيما يستعرض عبدالله درويش، خبير تسويق العلامات التجارية، تجربته ضمن ورشة «خطوات لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي».

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