«أسرتي تبتكر».. برنامج لتحويل أفكار الأسر إلى مشاريع وتعزيز جاهزيتها للسوق

صممت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، برنامج «أسرتي تبتكر»، بهدف دعم الأسر المنتجة في تطوير مشاريعها المنزلية لتصبح أكثر تنافسية واستدامة وجاهزية للسوق، ويندرج البرنامج ضمن المبادرات الرئيسة للقطاع الاجتماعي في إطار عام الأسرة في الدولة، ويجسد توجهات الاستثمار في مقومات بناء أسر قوية ومتماسكة، عبر توفير فرص تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات

ويزوّد البرنامج الأسر بمهارات عملية في ريادة الأعمال والإدارة، وبناء العلامة التجارية والتسويق الرقمي، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الجاهزية للسوق. وتمكين الأفراد من خلال توفير فرص تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم وتوسيع نطاق مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما ينعكس إيجاباً على أسرهم. ويدعم البرنامج الأسر المنتجة وأفراد المجتمع في مراحل مختلفة من رحلة تطوير أعمالهم، ويشمل ذلك الأسر ذات الدخل المحدود وأصحاب الهمم.

ويُنفَّذ البرنامج بالشراكة مع جهات من مختلف القطاعات، ويحوّل فرص التعلّم إلى تجارب عملية من خلال تفعيل مشاركة المتطوعين الذين يسهمون في توفير تجارب تطبيقية تشجّع على الابتكار والإبداع والتفاعل المجتمعي، وتعزز ثقافة التطوع والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

ومن خلال الجمع بين التعلّم والإرشاد والمشاركة المجتمعية، يسهم البرنامج في تعزيز استقلالية الأسر، وتمكينها من الإسهام بفاعلية أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتيح هذا النهج التشاركي للأسر مواكبة المتغيرات، وبناء أعمال أقوى وأكثر استدامة، والإسهام الفاعل في تطوير مجتمعاتها.