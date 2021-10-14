أجهزة مواقف السيارات لوحات فنية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة تحويل أجهزة مواقف السيارات في مناطق متفرقة في دبي إلى أعمال فنية تعكس العناصر الحضارية التي تميزت بها دبي قديماً والحداثة التي تمثلها كمدينة عالمية الطابع.

ويأتي المشروع في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم، وتحويل المدينة لمتحف مفتوح تنتشر بين أرجائه ملامح الإبداع.

وتغطي النسخة الثانية من المبادرة أجهزة المواقف في مناطق حيوية واستراتيجية في دبي هي: الراس، برج خليفة، معبر الخليج التجاري، سوق الذهب، منطقة الوصل، شارع الثاني من ديسمبر، مرسى دبي، الشندغة، البطين، شارع الرقة، رقة البطين، حيث تحاكي أعمال خمسة فنانين إماراتيين روح المدينة ورؤيتها في تبني الإبداع ونشر كل ما هو جميل ليسعد أفراد المجتمع الذين باتوا يتوقعون المزيد من الإنجازات والنجاحات في أسرع مدن العالم نمواً وأكثرها مواكبة للعصر، بينما لا تغفل راحة الإنسان وسعادته لتستحق أن تكون أفضل مدينة للحياة في العالم.

وأوضحت مدير المشروع في براند دبي، فاطمة الملا، أن تصميمات الأعمال الفنية التي ستنفذ على أجهزة المواقف قدمها خمسة فنانين إماراتيين هم: محمد الجنيبي، ومريم العبيدلي، وعلياء الحمادي، وسعيد العمادي، وعلياء فوزان، لافتة إلى أن اختيار الفنانين والتصميمات جاء بما يتوافق مع المعايير العامة التي تعمل من خلالها براند دبي لترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للإبداع في المنطقة.

وركّز الفنانون الخمسة في تصميماتهم على إبراز التناعم بين الماضي بقيمه وتاريخه، وحداثة الحاضر الذي تميزت به دبي كمدينة عربية الانتماء عالمية الطابع، كما عبروا عن طبيعة دبي الحاضنة لكل الثقافات في إطار من التعايش والتناغم، وقدرة المدينة على اجتذاب المزيد من العقول من جميع أنحاء العالم ليعيشوا ويعملوا فيها، والاستمتاع بما فيها من فرص وعناصر متكاملة للعيش في صحة وأمان ورفاهية.

• تصميمات الأعمال الفنية على أجهزة المواقف قدمها خمسة فنانين إماراتيين.

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