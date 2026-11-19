اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، مبادرة «وكيل المدينة الذكي»، الذي يؤسس لمرحلة جديدة تصبح فيها الأنظمة والوكلاء الأذكياء جزءاً أساسياً من طريقة عمل الحكومة، بما يعزز قدرتها على فهم احتياجات الإنسان والاستجابة لها بصورة شاملة واستباقية، وإنجاز الخدمات والإجراءات المرتبطة بها عبر الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال حضور سموّه خلوة الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف استشراف التحولات المستقبلية وتعزيز التعاون في إطار رؤية دبي لاستشراف مستقبل المدن، وتطوير نماذج حكومية جديدة تستفيد من القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

وأكد سموّه أن دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت مكانتها بين المدن الرائدة عالمياً في استشراف المستقبل وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وقال سموّه: «اليوم ندخل مرحلة جديدة، نطمح فيها إلى بناء نموذج حكومي عالمي رائد، يصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من طريقة عمل الحكومة واستجابتها لاحتياجات الناس.. اعتماد مبادرة وكيل المدينة الذكي خطوة جديدة نحو تحقيق هذه الرؤية، والانتقال من حكومة تستفيد من الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها إلى حكومة تعيد تصميم طريقة عملها بالاعتماد على قدراته».

وتمثل المبادرة الجديدة نقلة نوعية في مسيرة دبي نحو حكومة مصممة للعمل بالذكاء الاصطناعي (AI-Native Government)، تتجاوز توظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات وتسريع الإجراءات، إلى إعادة ابتكار آليات العمل الحكومي نفسها، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على فهم احتياجات الناس، وتنفيذ المهام وتنسيق الإجراءات اللازمة لتلبيتها، ضمن تجربة واحدة مترابطة. وتستند المبادرة إلى التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI).

وأطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي في الموارد الحكومية، ومنصة NxtBI للقرارات المدعّمة بالذكاء الاصطناعي، كما اطّلع على منظومة Dubai Nexus، وهي ثلاث منظومات تمثل ممكنات رئيسة للمرحلة المقبلة من العمل الحكومي، وتدعم التوجه نحو تطوير وكيل المدينة الذكي.

وتضم منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي في الموارد الحكومية 93 وكيلاً متخصصاً في الموارد البشرية والمالية والمشتريات، يعملون على نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP) المشترك، ومن المستهدف أن ينفّذ الوكلاء أكثر من 34 مليون مهمة سنوياً، بما يوفر أكثر من 812 ألف ساعة عمل، ويخفض التكاليف بأكثر من 151 مليون درهم على مستوى 85 جهة حكومية.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» (AI Grandmaster)، ضمن منصة تحديات المستقبل في أسبوع دبي للمستقبل، ويشارك في التحدي 20 متنافساً من حول العالم للفوز بجائزة التحدي وقدرها مليون درهم، بما يعكس المكانة الدولية المتنامية للتحدي وقدرته على استقطاب المواهب المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حملة «بذرة أمل»، التي تنظمها «دبي الصحية» وتقودها «مؤسسة الجليلة»، لمصلحة «وقف مرضى السرطان»، حيث تهدف الحملة، التي تستمر حتى أبريل 2027، إلى جمع تبرعات بقيمة 325 مليون درهم لمصلحة «وقف مرضى السرطان»، في إطار رسالة «مؤسسة الجليلة» التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء.

وزار سموّ ولي عهد دبي ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز»، الذي يتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية، و10 أعمال فنية تكنولوجية، و30 عرضاً بحثياً تفاعلياً، إلى جانب تجارب وابتكارات مستقبلية حيث يجمع الملتقى نخبة من العلماء والباحثين ورواد التكنولوجيا مع فنانين ومصممين ومبدعين لاستكشاف انعكاسات التحولات التكنولوجية على الإنسان والمجتمع، ويستضيف الملتقى للمرة الأولى في دبي الاجتماع السنوي المفتوح لمختبر «سينسيبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومسؤولين حكوميين، ويمثل «ستارز» أولى مبادرات برنامج متكامل سيستمر على مدار العام دعماً لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، وتعزيزاً لمكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحوار العلمي والإبداعي.

وخلال حضور فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خريجي برنامج «مجتمع المعرفة في دبي» (TKS Dubai)، أحد أكبر البرامج العالمية المتخصصة في إعداد الطلبة من الفئة العمرية بين 13 و17 عاماً ليكونوا من صُنّاع المستقبل، ويربط المشاركين بشبكة عالمية تضم خبراء وباحثين وشركات ومؤسسات رائدة، وقد أسهم البرنامج منذ إطلاقه في بناء مجتمع متنامٍ من المواهب الشابة، وبلغ عدد خريجيه 250 خريجاً من طلبة مدارس دبي ودولة الإمارات، بواقع 90 طالباً من الدفعة الأولى و160 طالباً من الدفعة الثانية، وانضموا إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 5500 طالب وخريج في مئات المدن حول العالم.

وشهد سموّه تخريج الدفعة السادسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل» الذي طورته مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتعده وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، وضمت الدفعة 48 منتسباً من موظفي الإدارة الوسطى والعليا في الجهات الحكومية بدبي على مدار ستة أشهر، ويهدف البرنامج إلى إعداد نخبة من خبراء المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، ودعمهم لإثراء مسيرة التنمية والتطوير الحكومي، والاستعداد للمتغيرات العالمية بالتحضير والتخطيط الاستباقيين.

كذلك شهد سموّ ولي عهد دبي تخريج الدفعة الثالثة من منتسبي «برنامج استشعار المستقبل» (FEEL)، البرنامج الدولي الأول من نوعه في المنطقة، الذي تنظمه أكاديمية دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل بهدف تمكين منتسبيه من امتلاك مهارات وأدوات استشراف التحولات المستقبلية والمساهمة في صناعة فرصها، واستقطب البرنامج هذا العام 18 منتسباً من تسع دول حول العالم، تم اختيارهم من بين 265 طلب مشاركة من 49 دولة.

رافق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الجولة، وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول.

حمدان بن محمد:

. دبي برؤية محمد بن راشد رسّخت مكانتها بين المدن الرائدة عالمياً في استشراف المستقبل وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان.