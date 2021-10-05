«طرق دبي» تكرّم 40 سائقاً أعادوا 4 ملايين درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 40 سائق مركبة أجرة، بوسام الأمانة عن النصف الأول من العام الجاري، تقديراً لتميزهم وأمانتهم في التعامل مع مفقودات المتعاملين، التي بلغت قيمتها الإجمالية أربعة ملايين و705 آلاف و703 دراهم. وأشادت إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة، بأمانة السائقين المُكَرَّمين وحسن التصرف مع المبالغ المالية والممتلكات الشخصية، التي فقدها الركاب في مركبات الأجرة.

وأكدت أن إعادة سائقي مركبات الأجرة المفقودات تعكس حرص السائقين في الهيئة على تقديم العون والمساعدة لمستخدمي مركبات الأجرة، من خلال تطبيق الإجراءات الرسمية المطلوبة في هذا السياق، بما يضمن أمانة ونزاهة السائقين، والحفاظ على سلامة الركاب وممتلكاتهم الشخصية. وعبّر المكرمون عن اعتزازهم بوسام الأمانة وفعالية التكريم، مؤكدين أنهم يحرصون دائماً على رضا المتعاملين وإسعادهم، من خلال تسليم المفقودات للجهات المختصة.

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