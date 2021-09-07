شرطة الشارقة تحمي المركبات من السرقة بـ «أمّن.. تأمن»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعية تحت شعار «أمّن.. تأمن»، وتستمر لمدة شهر، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ومركز توجيه، بهدف الحد من سرقة المركبات، والحد من السلوكيات التي تهيئ الظروف لسرقتها، من خلال ترك المركبة في حالة تشغيل، ودعوة الأفراد والسائقين لاتخاذ الاحتياطات الكافية لتأمين المركبة عند مغادرتها.

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف عبيد حرمول، أن الهدف من الحملة توعية المجتمع، خصوصاً قائدي المركبات، بضرورة حماية مركباتهم من السرقة وتأمينها، بإحكام إغلاق المركبة، وعدم التهاون بتركها مفتوحة والذهاب لقضاء الحاجات في المحال التجارية أو محطات الوقود أو غيرها من الاحتياجات الضرورية، وتجنب إيقاف المركبة في الأماكن المظلمة والساحات الرملية، سعياً نحو تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن توعية متنوعة بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأوردو)، تحمل شرحاً حول كيفية الوقاية من التعرض لسرقة المركبات، وذلك من خلال التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة الشارقة، وشاشات العرض الإلكترونية في مراكز الخدمة، إلى جانب نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة. ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من السرقة، والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو سلوكيات تثير الاشتباه، عبر الاتصال على رقم 999 المخصص للحالات الطارئة والحوادث البليغة، أو من خلال خدمة «حارس» عبر تطبيق القيادة العامة لشرطة الشارقة.

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