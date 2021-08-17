شرطة أبوظبي تستبدل مخالفات بـ«الورود»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «يداً بيد» في مدينة العين، تستبدل من خلالها عدداً من المخالفات المرورية بالنصائح التوعوية وباقات الورود للسائقين، ضمن جهودها في تعزيز الوعي المروري، وحث السائقين بعدم ارتكاب المخالفات مستقبلاً وتضمنت بطاقة التوعية نوع المخالفة وقيمتها وفيديو توعوياً للمخالفة نفسها من خلال المسح على «الباركود».

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات في العين المقدم سيف محمد العامري، اهتمام شرطة أبوظبي بسلامة الجمهور قبل إصدار أي مخالفة بحق السائقين المخالفين، لافتاً إلى أن المبادرة عزّزت التوعية الميدانية عبر تعريف السائقين بأهمية تجنب تراكم المخالفات وتفاديها وشملت مختلف الطرقات في مدينة العين.

واستوقف عناصر الدوريات شريحة مختلفة من السائقين وقدموا لهم النصائح التوعوية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، إلى جانب توزيع باقات ورد وكتيبات تحفيزاً لهم على ممارسة القيادة المرورية الآمنة واحترام مستخدمي الطريق من مختلف الفئات من مشاة أو سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات وغيرهم.

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