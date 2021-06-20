شرطة عجمان تكرم شخصاً لشجاعته في إنقاذ امرأة من الغرق

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضمن إطار حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على تشجيع وتكريم المتعاونين من أفراد المجتمع، وسعياً منها في دعم الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، كرم مدير مركز شرطة المدينة الشامل المقدم غيث خليفة سالم الكعبي السيد محمد نغمان باكستاني الجنسية، وذلك لشجاعته ومروءته وإقدامه على إنقاذ امرأة آسيوية من الجنسية السريلانكية تبلغ من العمر 58 عاماً من الغرق بمرسى عجمـان.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شاهد السيد محمد نغمان أثناء ممارسته رياضة المشي بالقرب من مرسى عجمان إمرأة تغرق، فأسرع إلى مساعدتها وقفز في البحر وأمسك بها إلى أن حضر أفراد إدارة الدفاع المدني بعجمان وقاموا باخراجها خارج البحر لتلقي العلاج.

وسلم مدير مركز شرطة المدينة الشامل شهادة تقدير ومكافأة مالية للمكرم، مشيداً بشجاعته وسرعة استجابته ومبادرته الفعالة في إنقاذ حياة إنسان من الغرق، وتعاونه الإيجابي مع شرطة عجمان في تعزيز الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات مما يعكس الصورة الإيجابية عن حبهم وإخلاصهم لهذا الوطن الغالي، داعياً أفراد المجتمع إلى الإقتداء بمثل هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وعدم التردد والتراجع في إنقاذ ومساعدة أي شخص محتاج للمساعدة.

من جانبه تقدم المكرم السيد محمد نغمان بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من يفني وقته وجهده لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، متمنين لشرطة عجمان والعاملين فيها دوام التوفيق والسداد والتميز

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