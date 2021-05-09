مواقف و"درب" مجاناً خلال عطلة العيد في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، اليوم، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، بالإضافة إلى نظام التعرفة المرورية "درب"، وذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك، كما شدد على أهمية الوقوف في الأماكن المصرح بها فقط.

وحسب المركز، فإن رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من الثلاثاء 11 مايو 2021 وحتى نهاية العطلة (من 29 رمضان إلى 3 من شهر شوال لعام 1442)، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال الفترة المذكورة.

وأوضح المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية ايضاً خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم بعد الانتهاء من عطلة العيد الرسمية في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

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