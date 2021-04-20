تمديد ساعات العمل في مراكز المسح الوطني بأبوظبي والعين والظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن تمديد ساعات العمل في مراكز المسح الوطني، المخصصة لفحص فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19)، في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وذلك اعتباراً من الأحد (18 أبريل 2021).

وتستقبل مراكز المسح الوطني المراجعين خلال شهر رمضان في مراكز المدينة، والوثبة في مدينة أبوظبي، والمسعودي في مدينة العين، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة، إذ ستكون هذه المراكز مغلقة. وتعمل مراكز الباهية، ومدينة زايد الرياضية، والشامخة، والكورنيش في أبوظبي، وهيلي وعشارج في مدينة العين، طوال أيام الأسبوع على فترتين، الفترة الصباحية من الـ10 صباحاً وحتى الرابعة عصراً، والفترة المسائية من الثامنة مساءً إلى الواحدة بعد منتصف الليل. فيما يقتصر عمل المراكز يوم الجمعة على الفترة المسائية من الثامنة مساءً إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتستقبل مراكز تقييم «كوفيد-19» المتميز مراجعيها في مبنى مستشفى المفرق القديم بأبوظبي وفي العين في المنطقة الصفراء والحمراء طوال أيام الأسبوع، من الـ10 صباحاً إلى 10 مساءً. وبالنسبة لمراكز تقييم «كوفيد-19» المتميز في محطة أبوظبي للسفن السياحية الرئيسة بأبوظبي، وفي العين في المنطقة البنفسجية فتستقبل المراجعين طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً، ومن التاسعة مساءً إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتستقبل مراكز المسح في منطقة الظفرة في كل من المرفأ وغياثي ومدينة زايد من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ومن التاسعة مساءً إلى الواحدة بعد منتصف الليل، فيما يقتصر العمل يوم الجمعة في هذه المراكز على الفترة المسائية من التاسعة مساءً إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

- المراكز تستقبل المراجعين خلال رمضان من الثامنة مساءً إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

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