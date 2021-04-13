«موارد الشارقة» توظف 569 باحثاً عن عمل خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الموارد البشرية في الشارقة بأنها استقبلت 1249 طلباً من الباحثين عن عمل، بواقع 578 من فئة الذكور، و671 من الإناث، لافتة إلى توظيف 569 باحثاً عن عمل؛ 364 في القطاع الحكومي و205 في القطاع الخاص، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتابعت أن نتائج التوظيف جاءت بناءً على متطلبات التطوير المهني، بتوظيف 364 وفق متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية لدعم التخصصات المهنية والوظائف الميدانية، مشيرة إلى أن الدائرة أجرت 120 مقابلة وظيفية افتراضية للباحثين عن عمل، في 30 جهة حكومية خلال الربع الأول.

وأفاد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، بأن الدائرة تواصل تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 1000 مواطن خلال 2021 على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، بموازنة 300 مليون درهم، واستثمار الطاقات والقدرات الوطنية وإشراكها في تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية والتشغيلية على مستوى إمارة الشارقة ضمن مشروعات البنية التحتية، والاقتصادية، والعلمية، والبيئية، والصحية، والسياحية، والخدمية، والإعلامية، والثقافية، وغيرها.

وبيّن أنه تم تنظيم المقابلات الوظيفية الافتراضية عن بُعد للمرشحين للوظائف، تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لاختيار الأنسب وفقاً للتخصصات الوظيفية المتفقة مع المؤهلات العلمية للخريجين الباحثين عن عمل بكل مدن ومناطق الشارقة.

وأشار إلى أنه تم توظيف 210 من الحالات التي صنفت بأنها بحاجة ماسة للوظيفة مثل الأيتام، وأبناء ذوي الدخل المحدود، وذوي الإعاقة، والأرملة التي تعول أبناءها، وذلك وفقاً للكشوف الواردة من الجهات المختصة.

وتابع أنه تم توفير 217 فرصة وظيفية ضمن مبادرة التنسيق الوظيفي مع قطاع المصارف والبنوك وشركات التأمين والطيران، وبعض الشركات الاستثمارية في الدولة لشغل الوظائف المتوافرة بناء على متطلبات شغل الوظائف لعام 2021.

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