منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي بساعات الذروة في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي منع الحركة المرورية للمركبات الثقيلة "الشاحنات وباصات نقل العمال لأكثر من 50 راكبا" على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة ابوظبي اعتباراً من أول شهر رمضان المبارك.

وتحددت أوقات الذروة من 8:00 صباحا الى 10:00 صباحا، ومن 2:00 ظهراً الى 4:00 عصراً للشاحنات فقط موضحة أن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة السير والمرور وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرق خلال الشهر الكريم.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى تعزيز جهود توفير السلامة المرورية خلال شهر رمضان من خلال الالتزام بالقوانين المرورية وخفض السرعات والانتباه وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وترك مسافة كافية خلف المركبات والانتباه لكافة مفاجآت الطريق.

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