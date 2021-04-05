إنجاز 93% من مشروع تطوير طريق الذيد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة 93% من مشروع تطوير طريق الذيد من التقاطع الخامس حتى التقاطع السابع، بكُلفة إجمالية بلغت 85 مليون درهم، لافتتاحه بشكل مرحلي أمام حركة السير والمرور، عبر أربعة مسارات للحركة المتجهة إلى مدينة الذيد.

وأكد رئيس الهيئة، المهندس يوسف صالح السويجي، حرص الهيئة على تنفيذ المشروعات الجديدة والمستقبلية، لاستيعاب الحركة المرورية المتزايدة في الشوارع.

وقالت مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة، المهندسة فاطمة الكتبي، إن عمليات التطوير شملت توسعة طريق الذيد القائم، ليصبح أربعة مسارات للسير، بعرض 15 متراً في كل اتجاه، مع عمل أكتاف أسفلتية بعرض ثلاثة أمتار، وإنجاز طريق خدمي مكون من مسارين للسير بعرض 7.3 أمتار، وطول إجمالي يصل إلى 667 متراً، ويربط بين منطقتي البراشي والعطين على طريق الذيد الرئيس.

وأوضحت أنه جرى إنشاء طريق خدمي مفرد من حارتين، بطول إجمالي يصل إلى 240 متراً، مع تنفيذ حارة للتسارع وأخرى للتباطؤ.

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