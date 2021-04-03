تحويل 10 أفكار بيئية إلى مشروعات اجتماعية في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ذكرت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أنها ستعلن عن أسماء روّاد الأعمال الاجتماعيين الفائزين بالدورة الرابعة، التي تركز على البيئة وتطبيقاتها العملية، خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لتحويل الأفكار العشر الفائزة إلى منشآت أهلية ومشاريع ومؤسسات اجتماعية.

وأكدت مدير عام الهيئة، سلامة العميمي، أن الهيئة تعمل على تزويد رواد الأعمال الاجتماعيين بالدعم الذي يحتاجون إليه لتنمية أفكارهم المبتكرة لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية ومؤسسات ذات نفع عام، بهدف إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والثقافية والبيئية في أبوظبي.

وراجع فريق عمل «معاً» الطلبات المقدمة في الدورة الرابعة، التي تركز على البيئة وتطبيقاتها العملية، حسب معايير محددة لوضع قائمة تضم 35 مرشحاً من روّاد الأعمال الناشئين.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الـ35 المتأهلة ستعرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم، لاختيار 10 فرق منها، وستنضم الفرق الفائزة إلى الحاضنة، حيث تتلقى التمويل والتدريب لمساعدتها على تطوير أفكارها وتحويلها إلى منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية.

وأشارت الهيئة إلى استثمارها أكثر من مليوني درهم لدعم رواد الأعمال الذين سيخضعون لبرنامج تدريبي مدته 90 يوماً، بهدف تطوير أفكارهم المبتكرة وتحويلها لمشاريع ذات عائد اقتصادي، حيث ستحصل الفرق الفائزة على التمويل المادي اللازم والإرشاد والتوجيه لصقل مهارات أفرادها، فضلاً عن توفير المساحات المكتبية لهم للعمل، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع المستثمرين واكتساب الخبرة، وذلك لتطوير وتمكين روّاد الأعمال الناشئين وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وإحداث تحول إيجابي في السلوكيات البيئية على صعيد الفرد والمجتمع، ونشر الوعي وتبديل أنماط التفكير السائدة للمساهمة في الحدّ من زيادة البصمة الكربونية، وبناء اقتصاد أخضر ومستدام.

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