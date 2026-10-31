«مهارات حياتية».. برامج تدريبية لتعزيز وعي أفراد المجتمع بالثقافة المالية

صممت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سلسلة من البرامج والورش التدريبية ضمن مسار متكامل لتعزيز الثقافة المالية، باعتبارها إحدى ركائز التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بمشاركة 100 شخص من فئتي رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، والمقبلين على العمل المستفيدين من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، وقد راعى المسار الاحتياجات المختلفة للفئات المستفيدة، من خلال تعزيز قدرة المقبلين على العمل على إدارة مواردهم والتزاماتهم المالية والتخطيط لاحتياجاتهم المستقبلية، وتزويد رواد الأعمال بالمعارف والأدوات اللازمة للتخطيط المالي لمشاريعهم وتطويرها وإدارتها بكفاءة واستدامة.

وركّز البرنامج التدريبي، الذي قدمه مدربون معتمدون من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على مجموعة من المحاور تشمل «إعداد الميزانية، التخطيط المالي والشخصي، الادخار والاستثمار، الائتمان والدين، حماية المستهلك المالي في دولة الإمارات»، بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل بكفاءة مع مواردهم المالية، والتخطيط لاحتياجاتهم المستقبلية وتطوير مشاريعهم.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ الورش يهدف رفع مستوى الوعي بالمفاهيم والأساسيات المالية، وتعزيز قدرة المستفيدين على اتخاذ قرارات مالية واعية ومستدامة، واستمراراً لجهود الوزارة لتمكين مستفيدي الدعم الاجتماعي، والانتقال بهم من مرحلة الاستفادة من الدعم إلى مراحل الإنتاج والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، عبر تطوير قدراتهم وفتح مسارات مستدامة للعمل والإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والأسري.