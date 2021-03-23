موارد الشارقة تعلن عن برامج تأهيل الباحثين عن عمل لشهر ابريل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستعد دائرة الموارد البشرية بالشارقة لتنفيذ سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر ابريل المقبل والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وتعقد دائرة الموارد البشرية بالشارقة 7 برامج تأهيلية بنظام «التدريب عن بُعد» باستخدام برنامج "Microsoft Teams" وهي: مهارات التخطيط للحياة والعمل ، ومهارات العمل و الاتيكيت المهني ، والابداع في التفكير والتعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات ، وبرنامج تناغم مع الذات ، وقواعد أخلاقيات العمل ، وإدارة الوقت بين الابداع و الروتين ، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.

وتنفذ الدائرة البرامج التأهيلية عن بُعد في بيئة إلكترونية فاعلة ، تضمن وجود نهج دائم لاستمرارية عملية التأهيل التي تعتبر من أولويات خطط الدائرة لتنمية وتطوير فئة الباحثين عن عمل. وقد صممت البرامج وفق متطلبات سوق العمل، والمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، بهدف رفع كفاءة الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

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