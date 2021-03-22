المصدر: الإمارات اليوم

قطط

طالب سائقون بضرورة تخصيص البلديات المحلية دوريات على الطرقات الرئيسة، لإزالة القطط النافقة، التي تربك حركة السير والمرور، نتيجة محاولة السائقين تلافيها.

بنك

أثنى متعامل على ما وصفه بـ«السلوك الراقي والذوق الرفيع» لموظفة في مصرف الإمارات الإسلامي، أنجزت معاملته في النظام بيسر وسهولة، بعدما تعثرت المعاملة ذاتها في أكثر من بنك.

إشارة

اشتكى سائقون في أبوظبي من الوقوف المفاجئ لبعض المركبات أثناء عبور الإشارة الضوئية، إذ بإمكان الكثير من السائقين الاستمرار في السير قبل تبدل الإشارة إلى اللون الأحمر، لكنهم لا يفعلون، ويتسببون في حوادث صدم من الخلف، واقترحوا وضع توقيت على الإشارات، لمساعدة السائقين في قرار التوقف من عدمه.

عروض

طرحت فنادق أخيراً عروضاً ترويجية، تتضمن منح المرتادين قسائم دخول لوجهات ترفيهية متعددة عند الإقامة بالفندق، في إطار تنشيط استقطاب الأسر خلال عطلة الربيع بالموسم الدراسي.

عمولة

اشتكى قراء من إصرار بعض الشركات على الحصول على عمولة سنوية للسكن، وعدم الاكتفاء بها للمرة الأولى، ما اعتبروه مخالفاً للمنطق، وزيادة في الأعباء المالية على المستأجرين.

تمهيد

أثنى سكان بمنطقة التعاون في الشارقة على تنفيذ الجهات المختصة أخيراً عمليات تمهيد وتسوية للحفر بالمساحات الترابية التي تحيط بالبنايات، وتتسبب في تعثر كبار السن والسيدات، داعين إلى متابعة العمليات ذاتها في الطرق الترابية المؤدية إلى المباني.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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