بلدية دبا الفجيرة تحرر 23 مخالفة بيئية في يناير

المصدر: دبا الفجيرة- سمية الحمادي

نفذت بلدية دبا الفجيرة 271 جولة تفتيشية على الوضع البيئي، للحد من المظاهر السلبية لرمي مخلفات المزارع في الأماكن غير المخصصة لها، أسفر عنها تحرير 23 مخالفة لأصحاب مزارع منذ بداية يناير حتى فبراير الماضيين.

وأفاد مدير البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، بأنه تم تحرير 23 مخالفة بيئة، بينها 10 مخالفات عدم التزام أصحاب المزارع بقرار منع حرق المخلفات والنفايات وبقايا الأشجار والحشائش داخل المزارع ورمي المخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لها، وأربع مخالفات رمي مخلفات منزلية، وتسع مخلفات تسريب مياه صرف صحي.

وأضاف أن البلدية تسعى إلى تخفيف العبء عن المزارعين، لذا سمحت بأخذ مخلفات المزارع إلى محطة فرز النفايات دون الحاجة إلى تصريح مسبق، حيث تقدم الخدمة مجاناً ولا توجد رسوم على المزارع.

وأكد أن المخالفات المضبوطة تعد تصرفات سلبية وغير قانونية وتؤدي إلى مضار بيئية، موضحاً أن بعض عمال المزارع يقومون بحرق مخلفات وبقايا الزراعة ما قد ينتج عنه نشوب حرائق.

وأوضح أن هناك العديد من الأضرار المترتبة على حرق المخالفات منها إهداراً للمصادر العضوية وزيادة نسبة التلوث الجوي نتيجة تصاعد دخان ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أحد نواتج الحرق والمسبب الرئيس للمشاكل البيئية الموجودة حالياً، بالإضافة إلى إزعاج القاطنين بالقرب من المزارع خصوصاً من يعانون أمراض ضيق التنفس وغيرها، إلى جانب الروائح الكريهة التي تنتج عن عملية الحرق.

وأضاف أن البلدية أصدرت تعميماً يحظر على أصحاب المزارع حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع، وعدم رمي المخلفات عشوائياً حفاظاً على المظهر العام، وحماية الصحة العامة والبيئة، مؤكداً أن البلدية تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، وتطوير ثقافة المواطن ودعم المشروعات ذات الصلة بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استنزافها وضمان استدامتها وصونها للأجيال المقبلة.

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