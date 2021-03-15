"الطوارئ والأزمات" بعجمان يسمح للمقاهي بالعمل حتى الساعة الـ1 بعد منتصف الليل

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلن فريق إدارة الطواريء الأزمات والكوارث في عجمان عن قرار السماح لجميع المقاهي بالعمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كما سمح لكافة المطاعم بالعمل بدون التقيد بساعات العمل حسب الانظمه المعمول بها في الاماره، وذلك ابتداءً من اليوم الأثنين الموافق 15 مارس 2021.

وأوضح الفريق أنه على جميع المطاعم والمقاهي الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات، وألا يزيد العدد عن 4 أشخاص في كل طاولة.

وأكد الفريق على إلزام مقدمي الخدمة في المقاهي والمطاعم بإجراء الفحص الأسبوعي PCR، ويستثنى من ذلك الحاصلين على جرعتين من اللقاح بإثبات ذلك عبر تطبيق الحصن.

وأهاب بأصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بالقرار مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين، حرصا على سلامة المجتمع.

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