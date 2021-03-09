إطلاق اشتراكات محددة المدة للمواقف العامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاقه خدمة جديدة تتيح للمتعاملين من أفراد ومؤسسات الحصول على تصاريح اشتراكات مواقف محددة المدة، تخوّل للمركبة الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأسود والأزرق في مدينتي أبوظبي والعين، من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة، في حين لا تخول هذه التصاريح الوقوف في المواقف المخصصة للسكان أو في مناطق الفلل أو المواقف الرئيسة ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأبيض والأزرق.

وأفاد بأن الخدمة الجديدة تتيح للمتعاملين استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، برسم يتناسب ومدة التصريح، موضحاً أن رسوم الاشتراك 391 درهماً لمدة شهر، و1174 درهماً لثلاثة أشهر، و2348 درهماً لاشتراك نصف سنوي، ورسم الاشتراك السنوي 4695 درهماً.

وتتيح الخدمة، لمستخدمي المواقف العامة التقدم للحصول على تصريح لكل مركبة مرخصة لديهم ولا تحمل لوحة عمومية، فيما يُسمح للجهات المختلفة وشركات توصيل البريد والخدمات بما فيها الدرّاجات النارية بالحصول على تصريح لكل مركبة أو دراجة نارية لديها.

وأكد المركز أن التصريح محدد المدة لا يحل محل تصريح مواقف السكان، بل مقام تذكرة التعرفة المطبقة حالياً على المواقف السطحية العامة الفرعية، والبالغة درهمين للساعة و15 درهماً لليوم، ويُطبق حالياً نظام الدفع على المواقف السطحية من الثامنة صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

وتابع أنه لا يعطي تصريح الاشتراك محدد المدة حامله الحق في حجز موقف عام بعينه أو الوقوف في الأماكن المخصصة أو الممنوعة أو المحجوزة، ويُعد التصريح إلكترونياً إذ لا داعي لعرضه على الواجهة الأمامية للمركبة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمتعاملين تعديل بيانات التصريح في حال تم تعديل بيانات المركبة أو تغيير رقمها، وفي حال السفر يجب تقديم طلب ترك وتخزين المركبة.

وأضاف أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب إصدار تصريح الاشتراك محدد المدة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae مع إرفاق الوثائق الثبوتية المتمثلة في بطاقة الهوية وملكية المركبة، ويتم منح التصريح مباشرة بعد استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة وسداد الرسوم.

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