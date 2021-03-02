"الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان" يلزم مؤسسات محددة بإجراء فحص "بي سي آر" أسبوعياً

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا أعلن فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ في إمارة عجمان عن إلزام مؤسسات محددة بإجراء فحص PCR بشكل دوري أسبوعيا لجميع العاملين لديها باستثناء الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، مع الالتزام بتحميل تطبيق الحصن، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 2/3/2021.

وتضمن القرار العاملين في المطاعم والمقاهي ومحلات السوبر ماركت والصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية ومكاتب استقدام العمالة وشركات توصيل الأغذية والوجبات ومغاسل السيارات.

وسوف تقوم فرق التفتيش والرقابة بجولات التفتيش على موظفي المؤسسات والشركات المحددة بعد 3 أيام من صدور قرار الالزام بالفحص.

ويهيب فريق الأزمات والكوارث بأصحاب المؤسسات والشركات المحددة بضرورة إلزام الموظفين والعاملين لديها بإجراء فحص PCR أسبوعيا وتحميل تطبيق الحصن، تفاديا للإجراءات المترتبة في حالة المخالفة.

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