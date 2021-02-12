بلدية الفجيرة تخالف 13 منشأة غذائية الشهر الماضي

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن البلدية خالفت 13 منشأة غذائية ووجهت 70 إنذاراً لمنشآت أخرى، الشهر الماضي، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف أن البلدية تنفذ حملات وجولات تفتيش يومية على المنشآت الصحية والغذائية في الإمارة، في إطار حرصها على متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق التدابير الوقائية، حرصاً على صحة السكان. وتابع الأفخم أن البلدية اتخذت إجراءات إضافية لتعزيز التدابير الوقائية في المرافق العامة، خصوصاً شواطئ الإمارة والمناطق التابعة لها والحدائق العامة، مشيراً إلى إطلاق حملات مستمرة لتوعية مرتادي هذه الأماكن بأهمية التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعهم من الإصابات.

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