عجمان تعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من انتشار "كورونا"

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

اعتمد ‏فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك دعماً لجهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة، والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وشملت الإجراءات الوقائية الجديدة إيقاف الحفلات الغنائية ‏والموسيقية، ‏والفعاليات المختلفه، والتقيد بعدد 10 أشخاص في ‏عقد القرآن والمناسبات العائلية الأخرى، ‏وكذلك التقيد بعدد 20 شخصاً في تشييع الجنائز والصلاة عليها.

كما تقرر تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% ‏بدور السينما والصالات الرياضية ‏والحدائق والشواطئ الخاصة بالفنادق ومراكز اللياقة البدنية، مع التشديد على الالتزام بكل الاجراءات الوقائية والاحترازية، ولبس الكمامات، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، وذلك اعتباراً من الخميس الموافق 2021/2/11.

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