حمدان بن محمد: نصنع تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسمى التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بنجاح مسبار الأمل في بلوغ مداره حول كوكب المريخ

وقال سموه في تغريدات على "تويتر": "بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تحقق الإمارات حلم زايد.. وتصنع تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم بإنجاز هو الأول على الصعيدين العربي والإسلامي.. لتؤكد دولتنا مكانتها المستحقة كشريك في صياغة مستقبل الإنسانية".

وأضاف: "أسمى التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بنجاح مسبار الأمل في بلوغ مداره حول كوكب المريخ.. إنجاز تاريخي يتوج جهود أبناء الإمارات على مدار ست سنوات بـ5.5 ملايين ساعة عمل لتصبح خامس دولة في التاريخ تتمكن من الوصول إلى المريخ".

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: "كل الشكر والتقدير لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء ولكل من أسهم في تحقيق إنجاز يرسخ الريادة الإماراتية ويخدم البشرية بمعلومات وبيانات وخبرات لم يصل لها إنسان من قبل.. ويلهم الشباب العربي ويعزز ثقتهم في المستقبل.. ويحفز أبناء الإمارات على بلوغ أعلى القمم حتى ولو كانت في عمق الفضاء".

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