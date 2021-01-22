ورشة حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اتخذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي عدداً من الإجراءات الوقائية أثناء تشكل الضباب، تضمنت تكثيف الرقابة على الطرق، وإيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق الإمارة الى حين وضوح الرؤية.

ونظمت المديرية ورشة للتوعية المرورية حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب والتقلبات الجوية، مؤكدة ضرورة الحرص على القيادة الآمنة في هذه الظروف.

وأكد نائب مدير مديرية المرور والدوريات، العميد سالم بن براك الظاهري، أن الإجراءات الوقائية أثناء الضباب تشمل نشر الرسائل التحذيرية عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وإرشادات مرورية على الأبراج الذكية بتوخي الحيطة والحذر، والحالة المرورية على الطرق، وتحذير السائقين خصوصاً في حالة وجود حوادث معرقلة لحركة السير من خلال تفعيل التنبيهات على تطبيق شرطة أبوظبي الذكي. وتشمل الإجراءات أيضاً منع الحافلات وباصات نقل العمال من السير أثناء الضباب على طرق إمارة أبوظبي كافة، في إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة أثناء الضباب.

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