شرطة عجمان تعيد مُسناً عربياً إلى عائلته

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان رجلاً مسناً (عربياً)، ضل طريقه بمنطقة الحميدية في إمارة عجمان، وسلمته إلى عائلته سالماً.

وقال رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، المقدم يحيى خلف المطروشي، إن «دورية الشرطة عثرت على رجل مسن عربي خرج من منزله وضل طريق العودة في منطقة الحميدية، فاستضافته داخل المركز، حيث تم تقديم الرعاية له، والتأمين عليه، والتأكد من سلامته، لحين العثور على منزله».

وأضاف أنه بعد البحث والتحري في المنطقة، تم تحديد مكان سكن عائلته، فاصطحبه أفراد الشرطة بدورية لإعادته إلى عائلته التي عبّرت عن امتنانها لشرطة عجمان، لتحملها المسؤولية تجاه كبيرهم، وإعادته إلى بيته سالماً.

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