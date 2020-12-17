إخضاع 6 آلاف موقف جديد لخدمة الدفع المستحقة في عجمان

أخضعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 6000 موقف جديد لخدمة الدفع المستحقة خلال العام الحالي 2020، وذلك لتوفير مواقف متعددة للسكان والزوار والسياح وأصحاب المنشآت والمحلات.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري أن قسم المواقف أعد خطة متكاملة تشمل كافة مناطق الامارة لتنظيم عمل المواقف ومنح الفرصة للجميع للاستفادة من الخدمات بشكل عادل وتنظيم وقوف المركبات وعدم استغلال المواقف بشكل عشوائي واستغلال المواقف لفترات طويلة، مما يحقق زيادة في معدل دوران الموقف.

وأوضح بن عمير أن الدائرة ضمنت في خطتها للعام الحالي المواقف في شارع النعيمية والمنطقة المحاذية له وشارع السلام وشارع الشيخ زايد وشارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع الاتحاد المرحلة الثالثة، بالإضافة لمنطقة الحي التراثي، مبيناً أن دائرة البلدية تسعى لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين وإيجاد عوامل جاذبة لأفراد المجتمع للتمتع بكافة الخدمات الميسرة.

من جهته أوضح رئيس قسم المواقف بالدائرة حميد الفلاسي أن دائرة البلدية وفرت للمتعاملين قنوات دفع ذكية متعددة لدفع ‏رسوم المواقف والمتمثلة بتطبيق MPDA وخدمة الرسائل النصية، ‏حيث تحرص الدائرة على توجيه المتعاملين لتقليل استخدام الأجهزة التقليدية في ظل الظروف الراهنة والتي يشهدها الجميع وسط استمرار جائحة كوفيد-19.

وبين الفلاسي أن ‏الدائرة وضعت خطة لتعزيز قنوات الدفع باستخدام التطبيقات الذكية والقنوات الحديثة بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها الرامية لتفعيل الأنظمة الذكية في شتى المجالات والاستغناء عن الأجهزة التقليدية للدفع، لدعم خطتها في تحويل المواقف إلى مواقف ذكية.