توجيه المنشآت الغذائية بالشارقة بعدم تقديم الخدمة للزبائن في السيارات المتوقفة بصورة مخالفة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توجيه كل المنشآت الغذائية العاملة في المدينة بالتوقف نهائياً عن تقديم الخدمة للزبائن في السيارات المتوقفة بشكل مخالف في مواقف مخصصة لفئات معينة من أفراد المجتمع، أو المتوقفة بصورة معرقلة لحركة السير، انطلاقاً من حرصها على تنظيم عملية تقديم الخدمة للزبائن من خلال الوقوف بصورة نظامية ومنع عرقلة حركة السير أمام مستخدمي الشارع، وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة.

وفي هذا السياق، أكدت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، الشيخة شذا المعلا، أن قسم رقابة الأغذية وجه كل المنشآت الغذائية بالتوقف عن تقديم الخدمات للزبائن في السيارات المتوقفة بصورة مخالفة معرقلة لحركة السير أو في مواقف مخصصة لفئات معينة، بنشر إعلانات أوضح من خلالها أهمية الالتزام بهذا التوجيه والتنبيه إلى ما سيتم اتخاه من إجراءات جزائية بحق المخالفين، مشيرة إلى قيام المفتشين بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، أن إدارة المواقف العامة تقوم بدورها بالتفتيش الدوري لرصد كل من يسيء استخدام المواقف العامة في مدينة الشارقة كالوقوف في المواقف المخصصة لبعض الفئات أو المحجوزة للمحال دون الاستفادة من خدمة المحل نفسه، أو الوقوف خلف المركبات بصورة معرقلة لحركة السير، مشيراً إلى أن فرق التفتيش ترصد هذه السلوكيات وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما يتم عرضها خلال الفعاليات والمبادرات المختلفة بهدف توعية الجمهور.

وأوضح أن البلدية وفرت خدمة حجز المواقف للمنشآت التجارية للتسهيل على الزبائن وفق مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تحددها البلدية من خلال إدارة المواقف العامة، حيث يتم تقديم طلب من قبل المتعامل صاحب المنشأة لعملية الحجز ويقوم فريق من إدارة المواقف العامة بمعاينة الموقع ومدى ملاءمته لمعايير عملية تخصيص الموقف مثل الازدحام على الموقع، وحركة المرور، ومساحة المحل، وأعداد المواقف المتوافرة في الموقع، وفي حال تطابقت المعايير يتم منح المنشأة الموافقة على حجز المواقف المطلوبة لاستكمال بقية الإجراءات واستخراج التصريح.

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