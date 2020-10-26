حمدان بن راشد يفتتح معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم الاثنين معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس​( ودبي للطاقة الشمسية 2020، والذي تنظّمه الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. ويستمر المعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد المحايد للكربون، حتى الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بمشاركة 1,076 شركة من 52 دولة حول العالم.

وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح الافتراضية، رحّب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالعارضين والمشاركين في هذه الدورة الاستثنائية من الحدث الذي رسّخ مكانته كالأبرز من نوعه في المنطقة، وقال سموه: "أرحب بكم في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2020) في دورته الثانية والعشرين، مستخدمين أحدث الوسائل والحلول والتقنيات الرقمية المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والبيئة والنفط والغاز".

وأعرب سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي عن أمله في خروج المعرض بحلول وتوصيات تخدم مستقبل البشرية وتعين على دعم وتعزيز آفاق التنمية المستدامة حول العالم، وقال سموه: "تتميز هذه الدورة من المعرض "المحايد للكربون"، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتجربة استثنائية للعارضين والزوار وإمكانية اللقاء بين العارضين وأصحاب القرار، بالإضافة إلى الندوات والجلسات التي يشارك بها مسؤولون وخبراء وشخصيات مؤثرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاستدامة. ونأمل أن يشهد المعرض مشاركات ولقاءات وتوصيات ناجحة ومقترحات عملية لدعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً".

من التحديات إلى الفرص

وتقدّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد الطاير، بجزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتفضله بافتتاح المعرض الافتراضي، مشيراً إلى أن تنظيم الدورة الثانية والعشرين من معرض ويتيكس رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، يؤكد نجاح دبي في تحويل التحديات إلى فرص، ويسلط الضوء على البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها دبي والإمكانات التي تتمتع بها الهيئة والتي تساعدها على تقديم جميع خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأكد الطاير أن "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" يُعد المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم، وبات موعداً سنوياً تترقبه المؤسسات والهيئات والشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات.

يوفّر المعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد منصة فريدة للشركات للالتقاء بالمسؤولين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة، لا سيما مع التوسع الكبير في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. كما يتيح المعرض الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات المتخصصة في مجالات المعرض والتي تستضيف خبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم.

مشروعات ومبادرات

وتعرض هيئة كهرباء ومياه دبي في منصتها الافتراضية خلال المعرض نماذج ثلاثية الأبعاد لعدد من مشروعاتها ومبادراتها من بينها نموذج لأعلى برج شمسي في العالم، بارتفاع 262.44 متراً، في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد؛ والمحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتّا، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات؛ ومبنى الهيئة الرئيسي الجديد "الشراع"، الذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم؛ والروبوت الآلي رباعي الأرجل (سبوت) الذي تستخدمه الهيئة في عملياتها الداخلية، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية في المنطقة تستخدم هذا الروبوت الذي تنتجه شركة بوسطن ديناميكس.

كما تعرض الهيئة عدداً من اختراعات وابتكارات موظفيها مثل "مزراب الأنابيب" والذي يعمل بنظام ذكي من خلال أنابيب تعرّف عن نفسها في حالة حدوث انكسار فيها أو تسرب للمياه، إذ تتم إضافة مادة خاصة في الأنابيب من الخارج تتفاعل مع المياه في حال حدوث التسرب، ويتم إرسال تنبيهات من الأنبوب إلى جهاز تحكم في نظام لجمع ومراقبة البيانات والتحكم (سكادا)؛ و"الخوذة الذكية" المزودة بكاميرا وترتكز إلى تقنية الواقع المعزز وتساعد المهندسين العاملين في محطات إنتاج الطاقة على إنجاز مهامهم بكفاءة.

توفر الهيئة كذلك منصة لتسهيل لقاءات الأعمال (B2B) الافتراضية بين الرعاة والعارضين والمهتمين بقطاعات المعرض من الزوار وتوفير فرص للعارضين لتوسيع أعمالهم وزيادة الوعي عن شركاتهم وبناء شبكات للأعمال واستكشاف فرص توسيع أعمالهم. يتضمن المعرض كذلك منصة مخصصة لـ "الأسبوع الأخضر" الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه، واتباع الممارسات الصديقة للبيئة.

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور لزيارة المعرض الافتراضي من خلال أجهزة الحاسوب، أو عبر التطبيق الذكي (WETEX). ويمكن للزوار التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae)

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