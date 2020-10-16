390 مستفيداً من خدمات المحاكم منزلياً في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة قدمت 55 نوعاً من خدمات الكاتب العدل الرئيسة والفرعية، منها الوكالات والإخطارات والعقود والإقرارات والطلبات الأخرى إلى 390 مستفيداً خلال العام الماضي، من كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم والمرضى في مختلف مناطق الإمارة». وأوضح أن الدائرة وضعت فئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين على رأس أولوياتها في تقديم الخدمات، حيث حرصت على دعمهم في مختلف الجوانب، وتوفير العديد من الخدمات المتطورة لهم في مراكز تقديم الخدمة التابعة لها، للتسهيل عليهم وإسعادهم، وضمان الحفاظ على حقوقهم، وذلك التزاماً بدورها المجتمعي.

وأشار إلى أن المحاكم تقدم الخدمات المنزلية للفئات الاجتماعية المختلفة في جميع خدمات الكاتب العدل الرئيسة والفرعية التي تشمل عقود التنازل وعقود الأعمال المدنية، ووكالات الميراث والتوكيل، والإخطارات، حيث تتم الموافقة على طلب العميل لإنهاء معاملاته من خلال انتقال فريق عمل كتّاب العدل إلى منزله، وإتمام المعاملة دون أن يتكبد عناء الذهاب إلى مراكز الخدمة التابعة للمحاكم لإنهاء المعاملة.

وأضاف أن المحاكم حرصت على إسعاد كبار المواطنين والمقيمين، عبر خدمات عدة، وقد تم تزويد موظفي مراكز إسعاد الخدمة في الدائرة بالإرشادات وطرق التعامل مع كبار المواطنين، والسماح بوصول خدمات الكاتب العدل مباشرة إلى منازلهم، إضافة إلى السماح لهم بالدخول بمركباتهم إلى الساحة الداخلية للدائرة، وتخصيص مواقف خاصة لمركباتهم، مع إنجاز معاملاتهم من المركبة، ومنحهم أولوية الحصول على الخدمات بالسرعة القصوى عند الحضور للمركز، وتخصيص أماكن للانتظار في مراكز تقديم الخدمة، وتوفير قنوات اتصال متنوعة ومرنة للتواصل مع كبار المواطنين واستقبال طلباتهم لتسهيل إنجاز معاملاتهم. وتابع: «في ما يتعلق بأصحاب الهمم تم توفير فرص العمل لهم وتوظيفهم في الدائرة، وتوفير تجربة العمل للطلبة من أصحاب الهمم والتدريب المهني لهم لمدة محددة للتعرف إلى طبيعة عمل المحاكم، إضافة إلى إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات المتنوعة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة».

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