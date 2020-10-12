راكب ينسى 250 ألف درهم على مقعد حافلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نسي أحد ركاب الحافلات العامة في دبي حقيبة تحتوي على 250 ألف درهم، ونزل من الحافلة مغادراً إلى وجهته، من دون أن يفطن إلى ما تركه وراءه، ليعثر السائق على الحقيبة لاحقاً منسية على أحد المقاعد، ويسارع بتسليمها إلى المسؤولين في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتواصل السائق، نور خان، مع مشرف الحافلات في المؤسسة، دون أي تردد، وسلّمه حقيبة المال، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى صاحبها.

وشكر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، سائق الحافلة لأمانته وإخلاصه في العمل. وقال إن «نور خان اختار السلوك الصحيح»، مشيراً إلى تسليمه الحقيبة إلى مشرف الحافلات.

وأضاف الطاير أن «هذا السلوك يعكس تماماً الثقة بإخلاص وأمانة العاملين في وسائل النقل الجماعي التي تُقلّ مئات آلاف الركاب يومياً، ما يعزّز ثقة الجمهور عند استخدامهم وسائل النقل الجماعي في دبي».

وكرّم الطاير نور خان بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، لتفانيه في عمله وتسليمه الحقيبة دون أي تردد، مؤكداً أن الأخلاقيات والسلوكيات القويمة للموظف المثالي تنعكس بصورة إيجابية على مكان العمل.

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