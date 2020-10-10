بالفيديو.. اللواء الشامسي يشهد تخريج دورة "الموجه الإيجابي المعتمد" الأولى من نوعها على مستوى وزارة الداخلية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي تخريج دورة ( الموجه الإيجابي المعتمد)، بنادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور العميد عارف الشريف مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، والعقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والسيدة لندا ماكلوغلين مدير مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي للتوجيه.

وتعد تلك الدورة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الداخلية، والتي شارك فيها (20) منتسباً من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة من مختلف الإدارات، واستمرت لمدة (3) أشهر، واشتملت على تمارين وورش عمل خاصة بمعرفة الذات وكيفية التعامل مع مختلف الشخصيات، وتقبل الآخر عبر (71) جلسة بؤرية بواقع (106) ساعات فعلية.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة حرص القيادة على بث الروح الإيجابية في نفوس منتسبي شرطة الشارقة، حاثاً إياهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتعم الفائدة على المجتمع ككل، مشيداً ببرنامج الدورة وتأثيره من الناحية الشخصية والعملية ونتائجه الإيجابية على مستوى منتسبي القيادة.

موجهاً شكره وتقديره لكافة الشركاء ومنتسبي الدورة، داعيا كافة الخريجين إلى تطبيق ما تلقوه من معلومات خلال فترة الدورة، ونقل المعرفة لزملائهم، مما ينعكس بصورة إيجابية على بيئة العمل، لاكتساب المزيد من المهارات للارتقاء بالاداء الوظيفي، وتأهيلهم للعمل كموجّهين محترفين، وإضافة المزيد من المعارف والمهارات بروح إيجابية عالية.

وتتميز دورة (الموجه الإيجابي المعتمد) بأنها أول دورة باللغة العربية، تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وفقاً لأسس ومعايير الاتحاد الدولي للمدربين (ICF) أكبر هيئة عالمية رائدة في مجال التدريب، بهدف تدريب موظفي القيادة على أسس ومبادئ التوجيه الفعال، وتمكين المنتسبين من إحدى عشرة كفاءة خاصة بالتوجيه، والتعرف على بعض المحاور النفسية، وكيفية مساعدة الآخرين عن طريق التوجيه (Coaching).

اللواء الشامسي يشهد تخريج دورة (الموجه الإيجابي المعتمد) الأولى من نوعها على مستوى وزارة الداخلية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yGzzOfg0up — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 10, 2020

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