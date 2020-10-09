حاكم الشارقة يفتتح طريق كلباء ويتفقد مشروعات تنموية وسياحية

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مدينة كلباء، وافتتح خلال الزيارة طريق كلباء، وتفقّد عدداً من المشروعات التنموية والحيوية والسياحية بالمدينة.

ويُعد طريق كلباء من أبرز المشروعات التنموية والخدمية والسياحية التي تتبناها الشارقة لتطوير مدينة كلباء، بما يخدم أهالي المدينة والزوار، ويسهم في خدمة مختلف القطاعات الحيوية، وقد اختصر الوقت على مرتادي الطريق من كلباء إلى الشارقة ليصل إلى ساعة، بدلاً من ساعة ونصف الساعة.

وبلغت تكلفة الطريق مليار درهم وبطول 26 كم، ويمتد من وادي الحلو إلى ميدان العلم في مدينة كلباء.ويتكون طريق كلباء من طريق وادي الحلو، ويبلغ طوله 12.5 كيلومتراً، بحارتين مزدوجتين، بعرض يبلغ 26 متراً، ويشتمل على ثلاثة تقاطعات و10 معابر، وطريق وادي مضيق، البالغ طوله 8.5 كيلومترات.

ويشتمل على نفق جبلي مزدوج، بحارتين بطول 450 متراً، ويتضمن خمسة معابر وتقاطعاً واحداً. ويتمتع الطريق بالتجهيزات اللازمة من الإنارة والإضاءة الأرضية، كما رفع مستوى أمانه من خلال الحواجز المعدنية الوسطية التي تحد من الكثبان الرملية، إلى جانب سياج محكم، وفق أعلى درجات السلامة على جانبيه.

واطّلع سموه على عدد من المشروعات المقامة على جانبي الطريق، ومنها المسطحات الخضراء التي ستكسو جبال كلباء، مكونة حدائق معلقة، إضافة إلى مشروع سينفذ مستقبلاً، وهو بحيرة اليحار بطول كيلومترين.

وتوقّف سموه عند سد وادي الغيل، واطّلع على مخططات المشروعات المستقبلية، موجهاً بتطوير الوادي وإنشاء حديقة وأماكن مخصصة للتخييم، وأخرى لعربات الطعام المتنقلة، وممشى جبلي.

ووجّه بالعمل على زراعة مليون شجرة سدر حول السد والوادي إلى قمم الجبال المحيطة بهما. وتفقّد سموه مشروع كورنيش كلباء، الذي يعد أحدث الوجهات السياحية والبيئية في المدينة، ويمتد على طول 9.5 كيلومترات، وتم رفده بالخدمات والتسهيلات كافة، وسيضم مجموعة من المطاعم والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومتنزهات خضراء، ومساحات مخصصة للعب الأطفال، وأخرى ملاعب للكبار.

ويتضمن المشروع 2200 موقف للسيارات، إضافة إلى تخصيص 85 موقفاً لأصحاب الهمم، و14 ممر مشاة، ومتنزهاً وشواطئ، وحديقة بطول ثمانية كيلومترات، كما تم تنفيذ مسار لرياضة الجري بطول سبعة كيلومترات.

ووجّه بسرعة إنجاز وتنفيذ عدد من المرافق الجديدة والإنشاءات التي تخدم المشروع، وتوفير أفضل مقومات الراحة والاستجمام لأهالي المدينة والزوار والمرتادين.

كما زار سموه مجلس كلباء الأدبي، وتجوّل في أرجاء المبنى مطلعاً على ما يضمه من قاعات وأقسام. واستمع إلى شرح وافٍ عن أنشطة دائرة الثقافة في مختلف مدن ومناطق الشارقة، ووجّه بتنشيط الحراك الثقافي والأدبي في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

- طريق كلباء يشتمل على نفق جبلي مزدوج بحارتين بطول 450 متراً، ويتضمن خمسة معابر وتقاطعاً واحداً.

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