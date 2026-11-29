دبي - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، جميع أعمال جسور مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، وذلك بافتتاح 3 جسور ومنحدرين التفافيين بطول إجمالي يبلغ 2660 متراً، على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، توفّر حركة مرورية حرّة دون توقف في جميع الاتجاهات، بما يسهم في تقليص زمن الانتظار بمقدار سبع دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19,400 مركبة في الساعة، بزيادة 150%، الأمر الذي يعزز انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في شبكة الطرق بإمارة دبي.

وبافتتاح الجسور والمنحدرات الجديدة تكون الهيئة قد أنجزت جميع أعمال الجسور بمشروع تطوير شارع القدرة، الذي تضمن تطوير عدد من التقاطعات الرئيسة، شملت تنفيذ جسور بطول إجمالي يبلغ 4750 متراً، إلى جانب تطوير وتوسعة شارع القدرة بطول 11.6 كيلومتراً، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 12,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16,000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، بنسبة زيادة 33%، وخفض زمن الرحلة بنسبة 70%، من 10 دقائق إلى 3 دقائق، وتسهيل حركة تنقّل السكان والزوار في المناطق المستفيدة من المشروع التي يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة.

الجسور الجديدة المنُجزة

وشملت الأعمال المُنجزة على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان تنفيذ ثلاثة جسور ومنحدرين التفافيين، وهي: جسر بطول 750 متراً وبسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان ال نهيان باتجاه جبل علي، وجسر بطول 900 متراً وبسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان ال نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، ويبلغ طول الجسر الثالث 500 متر وبسعة مسار واحد، ويخدم الحركة القادمة من المناطق السكنية المحيطة باتجاه مدينة القدرة، وشملت الأعمال المُنجزة، تنفيذ منحدر التفافي بطول 230 متراً وعرض مسارين، يخدم الحركة المروية من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى شارع القدرة باتجاه مدينة القدرة، ومنحدر التفافي بطول 280 متراً وعرض مسارين، يخدم الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان الى شارع القدرة باتجاه أم سقيم، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات، لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.

ويأتي افتتاح الجسور والمنحدرات الالتفافية، بعد افتتاح الجسرين الرئيسين على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، وبسعة ثمانية مسارات في الاتجاهين، حيث أسهم افتتاحهما في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة.

خطة متكاملة لتطوير المحاور الرئيسة

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ”إنجاز جميع أعمال مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، يمثّل إضافة نوعية لشبكة الطرق في إمارة دبي، ويجسّد حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في مواصلة تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، تواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتعزز كفاءة منظومة التنقل وجودة الحياة”، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة المتكاملة لتطوير المحاور الرئيسة، ورفع كفاءتها وطاقتها الاستيعابية، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتطويرية ومراكز الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن اكتمال المشروع يسهم في إحداث نقلة ملموسة في انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، من خلال توفير حلول مرورية متكاملة تختصر زمن التنقل، وترفع مستويات السلامة المرورية، وتعزز سهولة الوصول إلى المناطق التي يخدمها المشروع.

دعم التنمية العمرانية

وقال الطاير: ”تكتسب مشاريع تطوير شبكة الطرق أهمية استراتيجية في دعم النمو الحضري والاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بنية تحتية متقدّمة تستوعب التوسّع المستقبلي، وتعزز جاذبية المناطق السكنية والتطويرية والاستثمارية، موضحاً أن مشروع تطوير شارع القدرة يخدم مناطق حيوية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة، ويسهم في تعزيز الربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، إلى جانب تسهيل الوصول إلى عدد من المجمعات السكنية والمشاريع التطويرية الكبرى، مؤكداً أن الهيئة تُواصل تنفيذ مشاريع تطوير الطرق وِفق رؤية استباقية تراعي متطلّبات النمو المستقبلي، وتنسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها العالمية، ويوفّر منظومة تنقّل آمنة وسلسة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة”.

مراحل إنجاز المشروع

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في مطلع العام الجاري، جسراً بطول 1200 متر وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي الرابط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، وذلك ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة.

وأسهم الجسر في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية، ودبي ستوديو سيتي، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع بقرابة 55%، حيث انخفضت المدة من 113 ثانية إلى 52 ثانية.

وشملت مراحل المشروع أيضاً تحسينات تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة، حيث افتتحت الهيئة خلال شهر مايو الماضي، طريق خدمة على شارع الإمارات باتجاه جبل علي، إضافةً إلى توفير منحدر التفافي حر لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز المدينة عبر شارع الإمارات والمتجهة إلى مدينة القدرة، كما افتتحت التحسينات في الجهة الأخرى من التقاطع، وذلك عبر توفير منحدر حر إضافي لخدمة الحركة المرورية القادمة من جبل علي عبر شارع الإمارات باتجاه أم سقيم مروراً بشارع القدرة.

خدمة المناطق التطويرية

ويخدم مشروع تطوير شارع القدرة عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، منها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ودبي ستوديو سيتي، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة، إلى جانب تاون سكوير وميرا وداماك هيلز 2.

وتضمنت الأعمال المرتبطة بالمشروع تعزيز الربط في المنطقة الواقعة على امتداد شارع القدرة من شارع الإمارات الى دوار القدرة التي تخدم العديد من المناطق التطويرية، زيادة عدد المسارات في الاتجاهين بطول 3.4 كيلومترات، إلى جانب انشاء شارع جديد بطول 4.8 كيلومترات في الجزء الجنوبي من المنطقة للربط مع شارع الإمارات، وتحسين المداخل والمخارج، وزيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات بطول إجمالي يبلغ 4.8 كيلومترات.