رئيس الدولة ونائباه للطلبة: استفيدوا من كل فرصة لاكتساب المعرفة.. وكونوا على قدر الطموح لبناء المستقبل

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الطلبة إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة، وحث ذويهم والمدرسة على التعاون والشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»، أمس: «في بداية العام الدراسي الجديد، أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، وأتمنى لهم عاماً متميزاً يضيف إلى مسيرتنا التعليمية مزيداً من النجاح والإنجاز».

وأضاف سموه: «أبناؤنا ثروتنا الحقيقية، ولذلك أدعوهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة، والاستفادة من كل فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية، وأدعو الأسرة والمدرسة إلى التعاون والشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل أجيال تُقبِل على تحصيل العلوم ومهارات المستقبل بشغف، وتؤمن بأن التعلم مسيرة متواصلة مدى الحياة، وتعتز بهويتها وقيمها وأخلاقها، وتسهم في بناء المستقبل المشرق للوطن».

ووجّه سموه رسالة صوتية بهذه المناسبة قال فيها: «أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم، أبنائي وبناتي، مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية».

وأضاف سموه: «العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد، من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم.. وكل عام وأنتم ذخر وفخر لدولة الإمارات».

كما دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطلاب بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى أن يكونوا على قدر الطموح، والمعلمين إلى زراعة الأفكار العظيمة في أجيالنا.

ونوّه بدور أولياء الأمور، الشريك الأول في رحلة التعليم، مؤكداً أن بداية العام الدراسي تحمل معها طاقة متجددة وأحلاماً جديدة لأجيال الوطن، نحو مستقبل أفضل وأجمل.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «اليوم يبدأ عام دراسي جديد، وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من مليون و277 ألف طالب في دولة الإمارات. ومع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة، وحركة متجددة، وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل».

وتابع سموه: «أقول لطلابنا: من فصولكم ودروسكم ومعارفكم نبني مستقبل وطننا، فكونوا على قدر الطموح.. وأقول للمعلمين المخلصين: بجهودكم ننشر العلم، ونرعى المواهب، ونغرس الثقة، ونزرع الأفكار العظيمة في أجيالنا، فكونوا على قدر هذه الأمانة. وأقول لأولياء الأمور: أنتم الشريك الأول في رحلة التعليم، وأنتم المدرسة الأولى، وبكم ومعكم نبني إنسان هذا الوطن».

وأضاف سموه: «حفظ الله أجيالنا ووفقهم وسددهم، وتمنياتنا لهم بعام دراسي ناجح وأوقات مليئة بالعلم والمعرفة والسعادة».

بدوره، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين هم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثرهم يبقى معهم لسنوات طويلة، منوهاً بدورهم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»، أمس: «إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة».

وأضاف سموه: «امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم. نثمن جهودكم ونقدّر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن».

رئيس الدولة:

• أبناؤنا ثروتنا الحقيقية، ولذلك أدعوهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة.

محمد بن راشد:

• مع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة، وحركة متجددة، وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل.

منصور بن زايد:

• إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين: نقدّر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن.