دبي -وام

أظهرت نتائج الإصدار الخامس من التقرير السنوي العالمي للمرونة السيبرانية، تفوق المؤسسات في دولة الإمارات على نظيراتها عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي للتعافي من الهجمات السيبرانية.

وبينت النتائج أن 41% من المؤسسات في الإمارات التي تعرضت لهجوم سيبراني ،أفادت بأن الذكاء الاصطناعي أدى دوراً مهما في تحديد الأنظمة والبيانات التي ينبغي استعادتها أولا، مقابل 31% عالمياً.

وأشار التقرير، الصادرعن شركة ”كوهيزيتي“ العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات، إلى أنه مع استخدام 99% من المؤسسات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها جميعاً لوكلاء أو مساعدين رقميين أو مسارات عمل قائمة على هذه التقنية، تتمثل الأولوية المقبلة في حصر أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة، وإخضاعها للحوكمة، وإدراجها بالكامل ضمن خطط التعافي.

وقال المدير الإقليمي لشركة ”كوهيزيتي“ في الشرق الأوسط غريغ بيترسن: يغير الذكاء الاصطناعي كلاّ من سرعة تنفيذ الهجمات السيبرانية ودرجة تعقيدها، ولكنه في الوقت ذاته يمنح المؤسسات قدرات جديدة تعزز فاعلية الاستجابة والتعافي، وقد بدأت المؤسسات في الإمارات بالفعل الاستفادة منه في ترتيب أولويات التعافي والتحقّق من سلامة الأنظمة بعد استعادتها.

وأضاف: أما التحدي المقبل، فيتمثل في حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتزايد اعتماد المؤسسات عليها، ويبدأ ذلك بتحديد الوكلاء والنماذج المستخدمة في مختلف أنحاء المؤسسة، ومعرفة ما يمكن لكل منها الوصول إليه، وكيفية استعادتها بأمان إذا تعرضت للاختراق.

ووفقاً للتقرير ذكرت 98% من المؤسسات في دولة الإمارات التي تعرضت لهجوم سيبراني بأن الذكاء الاصطناعي ساعدها على تحديد الأنظمة أو التطبيقات أو البيانات التي ينبغي استعادتها أولاً، كما تجاوزت نسب المؤسسات في الدولة التي أفادت بأن الذكاء الاصطناعي أسهم بدرجة كبيرة في التحقق من سلامة الأنظمة قبل إعادة استخدامها المتوسط العالمي، إذ بلغت 40% في الإمارات مقابل 33% عالمياً، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي أكدت بإسهامه بدرجة كبيرة في رصد التهديدات في البيانات الاحتياطية أو بيانات الاستعادة 37% في الإمارات، مقابل 34% عالمياً.

وتبرز هذه النتائج الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث السيبرانية، إذ يساعد المؤسسات على ترتيب أولويات التعافي، ورصد التهديدات المحتملة، والتحقق من سلامة البيئات التقنية بعد استعادتها.

ومع استمرار تصدر دولة الإمارات تبني الذكاء الاصطناعي، تشير نتائج التقرير إلى أن مؤسساتها في موقع يؤهلها للبناء على تقدمها المبكر في توظيف هذه التقنية في التعافي، خاصة المؤسسات التي تدرج في خطط التعافي سيناريوهات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحصر جميع الوكلاء الذين تستخدمهم، وتختبر دورياً قدرتها على احتواء الحوادث التي تطال أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامة تلك الأنظمة، ستكون الأقدر على التعافي بسرعة وثقة مع تطور التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.