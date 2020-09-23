%95 نسبة إنجاز مساكن «المنتزي» في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

استقبل مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي، وعدداً من المسؤولين في البرنامج، لبحث آخر المستجدات في مشروع المنتزي بمدينة محمد بن زايد بإمارة عجمان، والذي يعنى ببناء 899 مسكناً يستفيد منها المواطنون. واستعرض الطرفان سبل تطوير التنسيق المتبادل لإتمام المرحلة الأولى من المشروع التي بلغت نسبة إنجازها الحالية 95%. وأكد النعيمي أن إتمام المشاريع الحيوية التي يلمس أثرها المواطنون أهم أهدافنا، ونسعى لتوثيق أوجه التعاون البناء مع كل المؤسسات والجهات لدعم التقدم والازدهار بالإمارة، وتوفير خدمات مثالية للجميع.

وقالت الفندي إن جميع الجهات الخدمية في الإمارة التي تضم دائرة البلدية والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وشركة الاتصالات المتكاملة «دو» وشركة عجمان للصرف الصحي، بالإضافة لوزارة الطاقة والبنية التحتية، كثفت جهودها الدؤوبة خلال الفترة الماضية، ومازلنا نتطلع سوياً لإنجاز المشروع بالكامل الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث للعام المقبل 2021.

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