إنجاز 55% من الاستراحة المتكاملة للشاحنات في «دبي لاند»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، عن إنجاز 55% من مشروع إنشاء محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات في مدينة دبي لاند بالقرب من شارع الإمارات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتعد هذه الاستراحة أول منطقة متكاملة لاستراحة الشاحنات تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة على مستوى إمارة دبي.

وقال الطاير: «انتهت مجموعة الصحراء الإماراتية، المطورة للمشروع، من جميع العمليات الأولية والتحضيرية التي تسبق عملية البناء، التي تشمل الحصول على جميع شهادات عدم الممانعة من الجهات الخدمية، وتسوية الأرض وحماية خطوط الخدمات، والحصول على ترخيص البناء النهائي من الجهات المعنية».

وأضاف: «تبلغ مساحة المحطة خمسة هكتارات، وتشتمل على 100 موقف للشاحنات والمركبات الثقيلة، وعدد من المرافق والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، إضافة إلى مركز فحص فني متخصص للمركبات الثقيلة».

وأشار إلى أن الهيئة تهدف من إنشاء المحطة إلى حل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، وتلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، حيث يبلغ عدد رحلات الشاحنات في دبي قرابة 145 ألف رحلة يومياً، تنقل خلالها قرابة ثلاثة ملايين طن يومياً، وتسهم المحطة في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، والإسهام في زيادة انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر مرور الشاحنات، وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات.

وقال الطاير: «نفذت هيئة الطرق والمواصلات 18 استراحة مؤقتة للشاحنات في حرم الطريق، بسعة مواقف إجمالية تبلغ 538 موقفاً، ووزعت هذه الاستراحات على عدد من الطرق الحيوية في إمارة دبي، لتوفير مواقف آمنة ومريحة للشاحنات أثناء فترة الحظر، مع تشغيل جميع الاستراحات بشكل كامل».

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من الدراسات الفنية والتجارية لموقعي استراحات شاحنات دائمة، الأول في منطقة جبل علي في الصناعية الثالثة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، والثانية في منطقة العياص بالقرب من شارع الإمارات، وستطرحان في مزايدة عامة، في ديسمبر المقبل، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وستتوافر في هاتين المحطتين جميع المرافق والخدمات التي يحتاج إليها السائقون والشاحنات، كما أن العمل جارٍ حالياً لدراسة موقع إضافي في منطقة مدينة دبي الصناعية بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وسيكون طرحها مستقبلاً بعد استكمال الدراسات الفنية والاستثمارية.

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