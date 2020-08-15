إنجاز 77% من محطتَيْ عود ميثاء والسطوة النموذجيتين للحافلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، إنجاز 77% من مشروع المحطتين النموذجيتين لركاب حافلات المواصلات العامة في منطقتي عود ميثاء والسطوة، ويتوقع الانتهاء من كل الأعمال في نهاية العام الجاري.

وقال الطاير: إن «إنشاء محطات ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية».

وأشار إلى أن المحطتين الجديدتين تتميزان بتصميمهما النموذجي الفريد الذي يجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية، وبين تقديم مفهوم جديد في وسائل النقل الجماعية، وروعي في تصميم المحطة النظام العصري ومتطلبات الاستدامة ومتطلبات ذوي الهمم والانسجام مع هوية وشكل محطات هيئة الطرق والمواصلات.

جاء ذلك خلال تفقده عبر تقنية الاتصال عن بعد لسير العمل في المحطتين، واستماعه لشرح من المهندسين القائمين على المشروع، حيث اكتملت أعمال الأساسات والهيكل الخرسانـي للمبنى في محطة عود ميثاء التي تمتد على مساحة 9640 متراً مربعاً، ويمتاز موقعها بكثافة سكانية عالية نتيجة لقربها من محطة مترو عود ميثاء، ومن المدارس وأندية الجاليات والمكاتب التجارية.

وتخدم المحطة العديد من خطوط الحافلات، أهمها الخطان القادمان من مدينة دبي الأكاديمية والمدينة العالمية، وتتكون المحطة من طابق أرضي وثلاثة أدوار وسطح لمواقف المركبات، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة في المنطقة، حيث خصصت مواقف للحافلات والمركبات الخاصة ومركبات الأجرة.

ومن المتوقع أن يصل متوسط أعداد الركاب إلى 10 آلاف راكب يومياً، وتضم 10 مواقف تشغيلية للحافلات و11 موقفاً لاستراحة حافلات المواصلات العامة، و316 موقفاً للمركبات، وتضم مرافق المحطة منطقة تحميل وتنزيل الركاب، ومواقف لحافلات الانتظار والطوارئ، ومواقف لمركبات الأجرة وللموظفين والزوار، ومواقف للدراجات الهوائية، ومظلات مكيفة وغير مكيفة، واستراحات عمومية مجهزة، ومصلّى (للرجال) ومصلى (للسيدات)، ومكاتب للموظفين، ودورات مياه عمومية، وركناً خاصاً لانتظار الأطفال، إلى جانب مواقع لأجهزة الخدمة الذاتية والدفع الإلكتروني، وأجهزة بطاقات (نول)، وجهاز عرض مواعيد الحافلات، ومؤشر قياس سعادة المتعاملين، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.

وانتهت الشركة المنفذة لمشروع محطة السطوة من أعمال الأساسات والردم وتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للمحطة التي تقع على مساحة 11912 متراً مربعاً، وتتألف من طابق أرضي ودور واحد وسطح لمواقف المركبات، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة في المنطقة، حيث خصصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة والمركبات الخاصة.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة حالياً بنحو 7800 راكب يومياً، ومستقبلياً بأكثر من 15 ألف راكب يومياً، وتشتمل على 15 موقفاً تشغيلياً للحافلات، و14 موقفاً لاستراحة الحافلات، وتتسع مواقف المحطة لقرابة 227 مركبة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تنفذ حالياً 17 محطة للمواصلات العامة لخدمة زوار معرض إكسبو، منها سبع محطات دائمة موزعة في مناطق: الجافلية، والغبيبة، ومحطة اتصالات في القصيص، ومحطة الاتحاد في ديرة، والخليج التجاري2، والبراحة، وابن بطوطة، إضافة إلى أربع محطات مؤقته في: واحة دبـي للسيلكون، والمدينة العالمية، والخليج التجاري1، ونخلة جميرا، وستة مواقف: في ميدان، ومطار دبـي الدولـي، ومطار آل مكتوم الدولي، والجداف، ومدينة دبـي الملاحية، ودبـي مول، وستندمج محطات الحافلات في شبكة حافلات دبي بعد انتهاء الحدث.

المحطتان تتميزان بتصميمهما النموذجي الذي يجمع بين الحلول المبتكرة وتقديم مفهوم جديد في وسائل النقل الجماعية.

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