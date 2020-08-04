«كهرباء الشارقة» تطلق «معاً نرشد» لتقليل الاستهلاك

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أطلقت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة مبادرة تحت شعار «معاً نرشد»، بهدف توعية أصحاب المنازل بالتدابير التي يجب اتخاذها لتوفير بيئة مستدامة، وذلك من خلال التعرّف على أفضل الممارسات واتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه وإجراءات الأمن والسلامة.

وتشمل المبادرة توزيع كتيب أطفال وبعض ألعاب التوعية مثل لعبة التركيب والطاقة الشمسية، واستهدفت المبادرة 50 منزلاً في مختلف المناطق بالشارقة خلال الأسبوع من انطلاقها.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص على نشر الوعي بين أفراد الأسرة تجاه الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أفضل الممارسات العملية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، لخفض معدلات الهدر وتخيفض قيمة الفواتير.

وأشار إلى أن الأسرة عليها دور كبير في غرس سلوكيات الترشيد، خصوصاً بين الأطفال لمواجهة التحديات البيئية ورفع نسبة الوعي بين الأفراد حول طرق زيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل معدلات الهدر.

وأوضح أن قطاع الطاقة أمامه عديد من التحديات، تأتي في مقدمتها الزيادة المطردة في الاستهلاك، وتشير الإحصاءات والدراسات الحديثة إلى معدلات مرتفعة محليا لاستهلاك الطاقة،ونسعى من خلال المبادرة لتحويل المنازل إلى أنماط أكثر استدامة ومنازل صديقة للبيئة.

وأضاف أن الاهتمام بالمحافظة على البيئة يستلزم تقييم حجم الموارد التي يستهلكها الفرد والبحث المستمر عن طرق لتقليل انبعاثات الكربون، وأصبح الأن من السهل جدا العمل على تزويد المنزل بتجهيزات بسيطة صديقة للبيئة ويمكن أن يكون لها تأثير فعال.

وأوضحت رئيس قسم الإتصال والشراكات في الهيئة موزة بن دخين أن المبادرة تقدم نصائح بأساليب تناسب أفراد الأسرة يمكن من خلالها تحويل المنازل إلى منازل صديقة للبيئة بترشيد الطاقة والمياه.

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