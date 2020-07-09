مطعم في رأس الخيمة يقدّم "سندويتش برجر" بـ3 آلاف درهم.. كيف استقبل المواطنون إعلانه؟

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أثار إعلان لأحد المطاعم المحلية في إمارة رأس الخيمة، عن تقديمه "سندويتش برجر" بسعر يصل إلى 3 آلاف درهم، موجة عارمة من الاستياء والسخرية بين مئات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، والذين أجمعوا على أن هذا السعر مبالغ فيه، ولا يمكن تقبّله بأي حال، كما اتفقوا على أن الإعلان قد يكون "خدعة تسويقية" من أصحاب المطعم للفت الانتباه وجذب الزبائن.

وانتشر أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن داخل مطعم، يعلن خلاله عن تقديم "سندويتش" من "برجر" اللحم بسعر 3 آلاف درهم، زاعماً أنه الأغلى والأفضل على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يتكوّن من لحم بقري استرالي من نوع خاص، ومحضّر بخلطات سرية.

في المقابل تباينت ردود أفعال المواطنين الذين استقبلوا هذا الإعلان، ما بين مستاء من ارتفاع السعر، وساخر من الفكرة برمتها، إذ قال صاحب حساب: "قالوا شدوا حيلكم وسووا مشاريع واجتهدوا ..بس كيف تبيعون برغر بـ3000 درهم ؟ البقره بكبرها بـ3000 درهم"، فيما قال آخر: "صدقني بتلقى وايدين يشترونه .. قال العرب في حكمة (لو مُنِع الناسُ عن فَتّ البعر لفتّوه)"، بينما أكد ثالث أن الإعلان المنتشر لا يوحي بأن المطعم راق أو يقدم تجربة أكل مختلفة، والمعلن شخص مجهول، والتصوير بدائي.

وتواصلت التعليقات على الإعلان، بتعليق لمواطن يقول فيه: "واضح أن الشخص يسوّي دعاية للمطعم، ويريد أن يحقق هذا الفيديو انتشاراً واسعاً من دون تعب أو تكلفة، ويبدو أنه فعلاً نجح، فالحين الكل يعرف محله، وما أظن أنه يقدّم البرجر بهذا السعر".

وهو ما أيّده صاحب حساب، بالتأكيد على أن الأمر برمته دعاية فقط لا غير لكسب عدد من الجماهير ومعرفة المطعم.

فيما كانت أبرز التعليقات الساخرة على الإعلان، ما قاله صاحب أحد الحسابات: "الفكرة حلوة تبيع ثلاثة سندويتشات، وتقفل باقي الشهر.. يبغون المكسب بدري.. حار يا فول"، كما قال آخر :"بقولون أن هذه البقرة لا تأكل سوى الحشائش التي تسقى بماء المطر في هولندا، ولا تنام إلّابسماع موسيقى هادئة".

وتساءل آخر مستنكراً: "يمكن برجر من ذهب؟"، فيما قال صاحب حساب: "يمكن يسوون مساج للبقرة قبل الذبح، فيطلع اللحم طري".

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