غدأ.. بدء تحصيل رسوم المواقف العامة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تستأنف بلدية مدينة الشارقة تحصيل رسوم المواقف العامة في مدينة الشارقة ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 1\7\2020، بعد ان تم إعفاء جميع أفراد الجمهور من دفع الرسوم لمدة ثلاثة أشهر بناءً على القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن حزمة الإعفاءات والتسهيلات التي أقرها لدعم الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من مواطنين ومقيمين.

وأكدت البلدية أنها أعفت خلال الفترة الماضية 40 ألف موقف في مدينة الشارقة من الرسوم منذ الأول من إبريل الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي، واستمرت خلالها فرق التفتيش بالتأكد من الالتزام بالوقوف الصحيح في هذه المواقف ومنع التجاوزات كالوقوف بشكل عشوائي أو حجز أكثر من موقف، انطلاقاً من حرص البلدية على استفادة جميع أفراد المجتمع من خدمة المواقف العامة في بجميع أنحاء المدينة، وخصوصاً المناطق الحيوية منها.

وقالت البلدية إن استئناف تحصيل رسوم هذه المواقف من يوم غد الأربعاء يأتي تزامناً مع إعادة افتتاح القطاعات الاقتصادية والسياحية، ما يتطلب توفير المواقف العامة بصورة دائمة لجميع القاطنين والزوار، مشيرة إلى أنها حرصت على توفير المواقف في جميع الأوقات دون حاجة لعناء البحث عنها.

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