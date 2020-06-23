استئناف فرض الرسوم على مواقف السيارات بالشارقة بدءاً من 1 يوليو المقبل

المصدر: محمد الرفاعي _ الشارقة



أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن استئناف تحصيل رسوم على المواقف العامة في مدينة الشارقة ابتداءً من 1\7\2020، بعد ان تم إعفاء جميع أفراد الجمهور من دفع الرسوم لمدة ثلاثة أشهر بناءً على القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن حزمة الإعفاءات والتسهيلات التي أقرها لدعم الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من مواطنين ومقيمين.

أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي، أن البلدية أعفت 40 ألف موقف في مدينة الشارقة من الرسوم منذ الأول من ابريل الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي، واستمرت خلالها فرق التفتيش بالتأكد من الالتزام بالوقوف الصحيح في هذه المواقف ومنع التجاوزات كالوقوف بشكل عشوائي أو حجز أكثر من موقف، انطلاقاً من حرص البلدية على استفادة جميع أفراد المجتمع من خدمة المواقف العامة في بجميع أنحاء المدينة، وخصوصاً المناطق الحيوية منها.

وأوضح السويدي أن البلدية تستأنف تحصيل رسوم هذه المواقف منذ بداية 1 يوليو تزامناً مع إعادة افتتاح القطاعات الاقتصادية والسياحية، وهو ما يتطلب توفير المواقف العامة بصورة دائمة لجميع القاطنين والزوار، لذا حرصت البلدية على توفير المواقف في جميع الأوقات دون حاجة لعناء البحث عنها.

من جانبه أوضح مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة علي أحمد أبو غازيين أن البلدية ستقوم بتعويض المشتركين في بطاقات المواقف

حيث سيتم تعويض المتعاملين الذين تنتهي اشتراكاتهم في 1 يوليو أو بعده، بإضافة ثلاث أشهر إضافية لتاريخ الانتهاء، أما الاشتراكات التي تنتهي قبل ذلك التاريخ فتتم إضافة مدة مماثله للمدة المتبقية لهم اعتباراً من 1 أبريل، وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك، مشيراً إلى أن عدد المشتركين الذين سيتم تعوضيهم يبلغ 11643 مشتركاً، حيث سيتم إرسال رسائل نصية بتجديد الاشتراك مع مدة الانتهاء بعد التجديد.

وأكد أبو غازيين أن البلدية تسعى بشكل مستمر لتطوير منظومة عملها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للجمهور ومنها المواقف العامة، ولذا تحرص على توفيرها باستمرار وتوفر مختلف وسائل الدفع لتوفير الوقت والجهد عليهم سواء من خلال أجهزة المواقف أو الرسائل النصية، والتي تتيح للمتعامل حجز الموقف لأكثر من ساعة، مشيراً إلى أنه تم إخضاع أكثر من 5 آلاف موقع للرسوم خلال الربع الأول من العام الجاري في إطار جهود البلدية المستمرة لتوفير المواقف العامة بشكل دائم للقاطنين والزوار، كما قامت بعمل مسح شامل لبعض المناطق تمهيداً لإخضاع المواقف بها للرسوم.

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