إنجاز 8 مشروعات خدمية في خورفكان بـ 380 مليون درهم

المصدر: خورفكان - الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة الأفرع في المنطقة الشرقية لأشغال الشارقة، المهندس محمد بن يعروف، إنجاز ثمانية مشروعات خدمية مستدامة تخدم مدينة خورفكان بقيمة 380 مليون درهم، متمثلة في مبنيي مجلس خورفكان الأدبي، ومجلس ضاحية الزبارة والأعمال الإنشائية والميدانية في حدائق منطقة النحوة والزبارة وغرب اللؤلؤية.

وقال إن «الدائرة» أنجزت المرحلة الأولى من تطوير نادي سيدات خورفكان، ونفذت المرحلتين الأولى والثانية من مشروع صيانة وتطوير مرافق نادي خورفكان والأعمال الإنشائية والمدنية في متنزه ميدان خورفكان.

وتابع بن يعروف أن «الدائرة» تعمل على إنجاز مشروعات عدة، تتضمن مبنى دائرة التنمية الاقتصادية في الجرادية، والمركز الصحي في شيص، وورش العمال، إضافة إلى المرحلة الثالثة من تطوير نادي خورفكان الرياضي، ومباني مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومشتل البلدية والمقصب بخورفكان، والطريق المؤدي إلى نصب المقاومة، والطريق المؤدي إلى سارية العَلَم.

محمد بن يعروف:

«(الدائرة) أنجزت المرحلة الأولى من تطوير نادي سيدات خورفكان».

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